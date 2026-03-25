「Earth Hour」3/28關燈1小時 台南第一高樓連續17年響應

響應全球指標性環境行動「Earth Hour地球1小時」，台南第一高樓遠東香格里拉飯店將於3月28日（週六）20:30至21:30參與關燈行動。（資料照，飯店提供）

響應全球指標性環境行動「Earth Hour地球1小時」，台南第一高樓遠東香格里拉飯店將於3月28日（週六）20:30至21:30參與關燈行動，與全球同步倡議低碳生活。今年是該飯店從開幕以來連續第17年參與地球1小時活動，持續以實際行動推動企業節能減碳與永續發展。

活動當晚，飯店將在公共安全與正常營運的前提下，關閉建築外牆燈光及部分公共區域照明，並適度調整館內照明亮度；館內住宿與餐飲服務維持正常運作，讓賓客在不影響舒適體驗的情況下，一起參與飯店的低碳行動。

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「Earth Hour地球1小時」是由世界自然基金會（WWF）發起，透過關燈行動喚起大眾對氣候變遷與能源議題的關注。台南遠東香格里拉飯店表示，長期推動節能管理與環境永續措施，包括能源效率與設備優化及在地採購策略，以降低食物運輸里程與碳排放量，持續實踐低碳營運。

飯店說，Earth Hour不僅是象徵性的關燈1小時，更是對低碳生活的具體實踐，透過持續參與此行動，串聯旅客與在地社群共同關注全球氣候議題並落實永續行動。

活動當晚，飯店將在公共安全與正常營運的前提下，關閉建築外牆燈光及部分公共區域照明。（資料照，飯店提供）

今年是該飯店從開幕以來連續第17年參與地球1小時活動，並呼籲各界一起響應推動節能減碳。（飯店提供）

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