桃園查獲非法貓舍 救出34隻緬因貓

桃園市動保處救出的貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（桃市動保處提供）

桃園市政府動物保護處今（25）日下午表示，該處於21日晚間接獲新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎提供具體情資，隨即展開研析與部署，並於翌（22）日上午會同警方前往中壢區執行查緝行動，當場破獲非法繁殖場所，成功救出34隻健康狀況不佳的緬因貓。

本案中經初步檢查健康狀況穩定的緬因貓，預計於4月初於南昌認養中心開放認養，歡迎有意願民眾前往了解並與動物互動，相關資訊可至動保處官網查詢。

請繼續往下閱讀...

動保處長王得吉表示，經查現場環境衛生條件極為惡劣，貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力；多數貓隻體態消瘦、營養不良。另於現場查獲大量須經獸醫師處方使用的藥品及疫苗，疑涉未經專業許可自行施用情形，相關行為已涉違反動物用藥品管理相關規定。

重罰最高300萬

經查，涉案林姓業者為非法繁殖案件的累犯，曾於2021及2025年間因非法繁殖行為遭裁罰，且其違法手法日益隱蔽。歷來案件中，涉案人員曾透過不實登記及晶片異動等方式，試圖掩飾動物來源。亦查有疑涉及不實交易文件及偽造文書等刑事責任。

對此，動保處除深感遺憾，並嚴正聲明，相關事證業已彙整，並將依法函送桃園地檢署偵辦，全案將依動物保護法第25條之2規定，裁處最高300萬元罰鍰，並依法沒入全部貓隻，以彰顯維護動物福祉與法治秩序的決心。

王得吉強調，動物保護執法具高度即時性與專業性，須兼顧程序正義與動物生命保護。此案自接獲通報至完成查緝行動，於24小時內迅速處置，展現即時應變與執行效率。另外，因應非法繁殖及相關產業違規問題，動保處已成立「寵物及產業管理課」，專責辦理違法案件查緝與產業管理。自該單位成立以來，已查獲11起重大違法案件，成功救援超過220隻動物，並累計裁罰金額逾350萬元，對於遏止不法行為已具初步成效。

動保處呼籲，民眾如發現疑似非法繁殖或買賣犬貓情事，請即通報（03）325-0126或撥打1959動保專線，將儘速派員查處。

桃園市動保處救出的貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（桃市動保處提供）

桃園市動保處救出的貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（桃市動保處提供）

桃園市動保處救出的貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（桃市動保處提供）

現場環境衛生條件極為惡劣。（桃市動保處提供）

桃園市動保處救出的貓隻長期處於排泄物堆積的環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（桃市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法