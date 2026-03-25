114年促參招商 高雄蟬聯全國招商王獲雙料冠軍

高雄蟬聯114年全國招商王。（記者葛祐豪攝）

財政部昨（24）日公布114年促參招商成果，高市府獲「促參」及「廣義民參」雙料冠軍，認列民間投資簽約金額達1116億元，突破歷史新高，蟬聯全國招商王；對此，財政局強調是透過優化投資環境招商引資，提高行政效率，積極推動促參及民參案件。

副市長林欽榮指出，透過地方與中央合作，高雄已從傳統重工業轉身投入高科技領域，近年更將智慧城市、AI、數位孿生等理念及技術運用於市政建設；根據財政部公布114年促參招商成果，市府環保局依促參法辦理「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」，為民投金額全國最高的促參案件。

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高雄市財政局長李瓊慧說明，市府今年也已成功招商7案，包括「小港運動中心民間自提OT案」、「捷運紅線R17世運站A5基地都更案」、「捷運局橘線O9站（B、C基地）土地開發案」等，預估民投金額共448億元，將陸續完成簽約。

公告中則有「中油研發專區商業區A6街廓土地都市更新案」等5案，預估民投金額491億元；另規劃中促參、開發案件尚有10案，民投金額預估逾200億元，將陸續於今年第2、3季公告招商，歡迎有意投資高雄的企業進行評估。

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