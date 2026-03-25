台北港南碼頭二期填海造陸320公頃 今環評審查通過

台北港二期填海造陸通過環境部環評審查，預計將建造南北防波堤，以及造陸面積約320公頃。（取自環境影響說明書）

台灣港務公司基隆港務分公司規劃於台北港南碼頭進行二期填海造陸計畫，預計興建南北外廓防波堤，並造陸約320公頃，收納營建剩餘土石方、再生粒料、清淤泥沙等，防波堤合計5100公尺，因開發面積大、進入二階環評，今（25日）正式通過環評大會審查，將採分期分區開發，最快明年動工。

基隆港務分公司指出，二期填海造陸計畫，預計在特定範圍內興建外廓防波堤（北外廓防波堤及南外廓防波堤），以及南碼頭區二期用地圍堤造地工程，其中防波堤長度合計約5100公尺，南碼頭區二期圍堤長度約5720公尺，造陸面積約320公頃，完成後總填方量約3870萬方，可容納北部營建剩餘土石方、港區航道浚挖餘土、河道水庫海岸等清淤泥砂、無機再生粒料等。

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該開發案被環境部的前身環保署在2022年5月公告須進入二階環評，2023年召開範疇界定會議，2024年開始送環評，歷經5次專家小組初審會議，今送環評大會審查。

環評委員江康鈺指出，該案歷經5次初審，環評委員關注三大重點，一是用於填方的再生粒料有無自主警示跟停工標準，包含採用測站偵測環境數值，以較嚴格的標準，超標2倍將發警示、超標3倍停工，並於此建立填海造陸的嚴格模式，供其他開發案借鏡。二是透過鯨豚協會提供的海洋生物擱淺數據，進行海域調查。三是施工及營運階段的污染物增量推估等。開發單位皆有回應及承諾，初審建議通過，並送大會審查。

環評大會有交通部代表提出，該案未來可供離岸風電規劃、汽車或倉儲發展需求等，也有助國土署的營建剩餘土石方管理，解決北部土石方收容問題；農業部則提醒鄰近山坡地範圍需做水土保持計畫等。開發單位回覆各環評委員及各單位，包含污染監測、海洋生態觀測、運土減輕對策、極端氣候停工等承諾，經環評大會委員一致意見，今通過該案環評。

基隆港務分公司高級研究員沈光青表示，通過環評後可開始後續作業，將採分期分區開發；依開發案環評說明書，預計分3階段施工，第一階段海堤動工最快是明年，預計2035年造陸完成；第二階段2033年動工，2040年造陸完工；第三階段2038年動工，2045年造陸完成。

台北港南碼頭進行二期填海造陸計畫，採二階環評程序，歷經範疇界定、5次專家小組會議，再送到環境部環評大會，經審查通過，未來可啟動開發。（記者吳柏軒攝）

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