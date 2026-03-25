羅東就業中心3/28徵才釋800職缺 平均薪資36K、最高75K

羅東就業中心訂於28日在羅東鎮農會舉辦徵才活動，圖為往年徵才畫面。（圖由羅東就業中心提供）

勞動部羅東就業中心訂於3月28日上午9點半到12點半在羅東鎮農會第三館舉辦2026宜蘭地區聯合徵才活動，邀請29家廠商參與，提供近800個工作機會，平均薪資3萬6000元，最高薪7萬5000元。

羅東就業中心今天（25日）指出，為因應年後求職及轉職熱潮，28日辦理今年勞動部在宜蘭縣的首場大型徵才，求才廠商中，製造業占57％，其次是住宿及餐飲業19％，運輸業14％、批發及零售業7％、其他服務業3％。

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釋出職缺數較多的前5家廠商：八貫企業提供工程師等81個職缺、國光客運50個駕駛員職缺、杏輝藥品高級技術員47個職缺、連大烏石港渡假村廚師及房務員47個職缺、續日公司產線技術員40個職缺。

薪資方面，整體平均薪資落在3萬6000元，最高薪資是統聯客運國道駕駛員，起薪5萬5000元至7萬5000元。羅東就業中心表示，現場徵才活動提供求職者與企業直接面談的平台，可縮短履歷投遞及等待通知時間，也能一次面試多家企業，提高錄取機會，若想進一步了解職缺資訊，可洽詢羅東就業中心，聯絡電話：03-9542094。

羅東就業中心這次徵才活動，將釋出近800個工作機會。（圖由羅東就業中心提供）

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