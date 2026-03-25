澎湖海事辦理升學就業博覽會 結合國際交流拓展學生視野

澎水揚帆啟航升學就業博覽會，提供學子升學及工作機會選擇。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校，今（25）日在學生活動中心舉辦「揚帆啟航升學就業博覽會」，邀集近20所大專校院及多個公部門與產業單位到校設攤，提供學生面對面諮詢與交流機會，協助學生了解升學管道、科系特色及未來就業發展方向。

此次參與博覽會的大專校院包括國立台灣海洋大學、國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、空中大學澎湖中心，以及正修科技大學、樹德科技大學、東南科技大學、台北城市科技大學、嶺東科技大學、中台科技大學、中國科技大學等學校；另有北區國軍人才招募中心、海巡署第八海巡隊、澎湖農嶼海青創協會等單位共同參與，提供學生多元升學與就業資訊。

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活動現場氣氛熱絡，不少學生把握機會主動向各校師長及單位代表詢問入學資訊、課程內容、未來發展及職涯方向，透過面對面的交流，更加了解不同升學與就業選擇的發展可能。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，高職階段是學生面對升學與就業的重要關鍵時期，學校希望透過升學就業博覽會，讓學生能在畢業前充分了解各項升學與就業資訊，提早規劃人生方向，找到適合自己的道路，為未來做好準備。

值得一提的是，目前正於澎湖海事進行交流活動的盧森堡學生，也特別安排與全校師生見面交流。透過辦理升學就業博覽會及國際交流活動，協助學生拓展視野、認識世界，培養面對未來所需的能力與競爭力，為學生打造多元發展的學習環境。

澎水揚帆啟航升學就業博覽會，吸引大批學子前往。（澎水提供）

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