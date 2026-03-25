南投梅子節系列活動 全台27場青梅DIY食農教育開跑  

南投縣政府25日舉辦梅子節活動宣傳記者會，邀請來賓體驗手作脆梅。（記者張協昇攝）

春分過後，南投縣梅子進入產季，縣政府今（25日）舉辦梅子節系列活動宣傳記者會，首場「春分一簍梅」開幕活動，28日將在信義鄉農會梅子夢工廠登場，隨後於全國各地再辦理26場脆梅、梅醋、紫蘇Q梅等梅子DIY體驗食農教育，邀請國人鬥陣來品梅、製梅、嚐梅餐，共度梅好時光。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，南投縣青梅栽培面積約856公頃，年產量3600公噸，占全國四分之一，「手採梅」產量也居全國之冠，梅子富含多種礦物質及有機酸等有益人體健康元素，是最天然的保健食品，因此縣府每年攜手農會舉辦梅子節活動，推廣梅製品。

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28日於梅子夢工廠舉辦的首場活動，除有手作脆梅體驗及梅好料理分享，預約報名者，還可獲得門市200元商品兌換券及食在梅好餐盒等好禮；另5月2日（六）以及5月3日（日）也在園區舉辦「來去山上煮一餐」手作蔬食及梅餐體驗活動，由榮獲全國田園料理競賽冠軍的主廚古信維，以無煙方式料理出青梅饗宴。

此外，多個產梅鄉農會也將陸續於全國各地農會、公園舉辦梅子DIY體驗食農教育，包括4月起於仁愛鄉惠蓀林場等地舉辦的「梅好相遇BALA玩梅趣」活動，主打原生種青梅，讓民眾能在群山環抱的優美風景中，感受聚落的原民特色與自然風貌；另4月11日於國姓鄉南港村舉辦的「Call Me梅BE梅香秘境採梅趣」，則可沿著山林小徑，踏入一座70年歷史的梅園秘境，體驗採梅樂趣。

梅子夢工廠28日舉行的「春分一簍梅」活動，民眾預約報名可獲食在梅好餐盒。（記者張協昇攝）

榮獲全國田園料理競賽冠軍的主廚古信維，介紹無煙梅餐料理。（記者張協昇攝）

古信維製作的無煙健康梅餐料理。（記者張協昇攝）

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