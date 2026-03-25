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    首頁 > 生活

    基隆市公立國小新生入學 四校4/11登記

    2026/03/25 16:44 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市教育處今天公布115學年度國小新生入學期程，家有6足歲學童的家長請注意。（記者俞肇福攝）

    基隆市教育處今天公布115學年度國小新生入學期程，家有6足歲學童的家長請注意。（記者俞肇福攝）

    家有6足歲（108年9月2日到109年9月1日）幼童的小一新生家長請注意！基隆市今年公立國小總量管制的有中興國小、深美國小2校，收件截止日4月11日，實驗教育則有八堵國小、瑪陵國小，4月10日、11日辦理登記。其餘的公立國小新生，家長可選擇線上報到或是到校報到，報到時間從4月24日至4月26日。線上報到網址

    另外，私校部分，聖心國小在4月11日上午9時至12時現場登記，二信國小在3月27日至4月1日線上登記，想就讀私立國小的學生以登記1校為限，如違反規定將撤銷錄取資格；如登記人數超過核定招生名額時，聖心國小將在4月11日13時辦理公開抽籤，教育處也會在學校登記及抽籤當天派人到場督導；二信國小則將在4月11日9時在學校網站公布錄取名單。

    其餘公立國小的小一新生，以戶籍所在地的學區為主，家長可在4月15日前收到新生入學通知單後，採線上報到或到校報到，在4月24日至26日期間，依照各校的新生入學通知單內容，於指定時間前往辦理報到登記作業。

    基隆市教育處處長徐嬿立提醒，辦理實驗教育的八堵國小、瑪陵國小與私立二信小學、聖心小學，除報到時間比公立國小提早外，只要設籍於基隆市內，都可以自由申請登記；而設籍於總量管制學校學區的學生，家長在4月8日前會收到新生登記報名通知單，家長需在4月11日前將相關文件繳交給學校，學校4月21日在學校網站公告入學名冊，家長們可至學校網站查詢，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜。

    徐嬿立表示，如有其他新生入學疑問，歡迎洽詢戶籍地學區學校詢問；如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處24301505分機104反應。

    基隆市教育處今天公布115學年度國小新生入學期程，家有6足歲學童的家長請注意。（記者俞肇福攝）

    基隆市教育處今天公布115學年度國小新生入學期程，家有6足歲學童的家長請注意。（記者俞肇福攝）

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