竹崎親水公園設施丹娜絲風災毀損至今未修 公所：4月發包

竹崎親水公園圓形廣場遮陽棚去年颱風毀損，至今未修復。（記者王善嬿攝）

嘉義縣竹崎鄉竹崎親水公園去年丹娜絲颱風受災嚴重，其中圓形廣場遮陽棚也被倒樹壓毀，不過，近日有民眾貼文投訴，圓形廣場遮陽棚去年7月毀損至今都沒修，質疑公所擺爛；竹崎鄉公所回應，2月已獲嘉義縣政府核定補助，預計4月中旬上網發包，儘速修繕。

網友近日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼文，「某鄉親水公園從去年7月底颱風設備損害還沒修理，已經快一年了，不知道鄉公所是在擺爛還是怎樣，無人知道」，引起網友關注。

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竹崎鄉公所說，去年丹娜絲颱風，竹崎親水公園災損嚴重，不僅兒童戲水區遮陽棚遭倒樹壓毀，包括天空廊道、17條大小步道毀損，園區花旗木等樹木、植栽傾倒嚴重，僅倒樹清運就花費約100萬元；公所先將有立即危險區域如兒童戲水區、天空廊道等處清理、修繕，持續爭取嘉義縣政府經費補助，目前兒童戲水區遮陽棚、天空廊道前段與後段，年前都已修好。

竹崎鄉公所說，圓形廣場遮陽棚被倒樹壓毀，因遊客平常較少使用，先設置警戒線封閉，2月獲縣府核定補助近70萬元，預計4月中旬上網發包，之後進行施工修繕；天空廊道中間段也已獲中央災害復原經費補助，預計下半年修繕完畢。

竹崎鄉公所說，親水公園內花旗木去年颱風幾乎已倒光，考量花旗木易被強風吹垮，規劃後續補植洋紅風鈴木、山櫻花、紫薇樹等樹木。

竹崎鄉公所獲縣府補助，將辦理上網發包作業，修繕圓形廣場遮陽棚。（記者王善嬿攝）

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