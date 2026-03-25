賞花、品糖蜜 台南玉山寶光聖堂產業推廣活動週六揭幕

寶光聖堂內栽種逾200株的花旗木，陸續綻放中，一片粉紅浪漫。（記者吳俊鋒攝）

位於南化區的一貫道玉山寶光聖堂，是國內熱門的宗教景點，栽種了逾200株的花旗木，正持續綻放，公所結合轄內知名的黑糖與蜂蜜，舉辦特色產業推廣活動，本週六揭幕，邀請大家來遊賞即將滿開的泰國櫻，在粉紅浪漫的氛圍中，感受當地的人文與風情。

結合觀光推廣與產業行銷的「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」系列活動，重頭戲即將登場，28日安排熱鬧的揭幕儀式，以豐富的市集展售與精彩的才藝表演，匯聚人潮，區長徐全立也預估兒童、清明連假期間會進入盛開期，歡迎闔家大小前來踏青、賞櫻、品特產。

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南化公所今天為主場活動「糖蜜花旗節」熱鬧宣傳，並邀請新住民美女網紅「錢錢」代言，穿著泰國傳統服飾入鏡，營造應景氛圍，協助推廣；現場也有設置主題拍照打卡區，結合宗教文化與自然景觀，讓大小朋友可以拍照留念。

徐全立指出，花旗木又稱為「泰國櫻」或「越南櫻」，寶光聖堂20年前引進，滿開時「粉紅炸裂」的畫面，相當壯觀，成為建築特色之外，季節限定的觀光亮點，區公所藉由深受歡迎的自然景致，一併推廣當地手工的黑糖、蜂蜜，結合職人技藝展示與深度農村體驗，邀請民眾走入南化，感受甜、美交織的獨特魅力。

徐全立說，本週六，日，以及清明連假等都有安排表演節目，特技、魔術、火舞秀，並引進大型氣墊遊戲，加上集點闖關，搭配蜂蜜、黑糖的沉浸式食農體驗，熱鬧行銷產業與觀光。

徐全立強調，希望透過活動提升農產品附加價值，促進地方發展，也讓更多人認識南化之美，歡迎各界在花旗木盛開的浪漫季節裡，到寶光聖堂來一場融合甜蜜滋味與自然風光的深度小旅行。

寶光聖堂內的花旗木持續綻放中，南化區公所結合自然美景，舉辦產業推廣活動。（記者吳俊鋒攝）

寶光聖堂內的花旗木持續綻放中，景致迷人。（記者吳俊鋒攝）

花旗木盛開，是寶光聖堂季節限定的春日美景。（記者吳俊鋒攝）

南化區公所結合寶光聖堂內的花旗木美景，舉辦產業推廣活動，行銷地方特色。（南化區公所提供）

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