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    首頁 > 生活

    桃市改善600盞燈光 拉拉山力拚「暗空勝地」認證

    2026/03/25 16:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    拉拉山力拚暗空勝地認證，清點600多盞燈進行改善、加罩。（圖由台灣暗空協會提供）

    拉拉山力拚暗空勝地認證，清點600多盞燈進行改善、加罩。（圖由台灣暗空協會提供）

    桃市府向國際暗空協會提出申請，爭取拉拉山成為全台首個「暗空勝地」，認證面積6.44平方公里，主要在華陵里，涵蓋高義、三光里，台灣暗空協會會長林正修表示，拉拉山在環境、地理位置及生態文化極具優勢，桃市府今日公告的光污染防制要點將是法制層面重要里程碑，但還有許多需要努力之處，認證結果最快半年出爐。

    林正修表示，暗空協會在台灣成立10年，但暗空運動在全世界已有近50年歷史，2019年推動合歡山「暗空公園」成為亞洲第3個、台灣首個「暗空公園」認證，桃市府則希望推動拉拉山成為「暗空勝地」，經實地勘查發現，拉拉山地形極具優勢，鄰近北三都且因稜線遮蔽而有非常好的夜空品質，加上物種的多樣性及泰雅文化等，尤其北橫是全台灣甚至全亞洲的觀蛇勝地，種種優勢將是桃園勝出的助力。

    不過，林正修提到，要通過認證還有一段路要走，「尤其法制層面是一大關鍵」，桃市府今日公告的光污染防制要點是重要里程碑，國際暗空協會在3個層面要求有清楚的承諾，第1就是法制層面，目前公告的要點屬行政命令，在法制層面只完成一半，希望進一步落實到自治條例，讓民眾及商家都能遵守。

    再者為設施的實質改善，現已清點600多盞燈，並陸續改善、加罩，色溫改採3000K暖黃光，也避免燈光朝向天空，同時將遊客中心等景點納入暗空友善設施，而第3個層面是民間的配合，包括商家配合燈光改善、培養星空及生態導覽能力等，最難但也有一定的進展，希望能引進優質客源，讓拉拉山的觀光不再集中於白天，這對面臨觀光困境的拉拉山來說，或許暗空勝地認證會是一條出路。

    桃市府觀旅局長陳靜芳表示，市府為了推動認證，截至今年2月已完成3場地方說明會，以及復興區國中小天文教育、暗空導覽培訓等課程，並與22家認證範圍內的旅宿商家簽訂管理公約，完成3大觀星潛力點巴陵大橋、拉拉山遊客中心及巴陵鐵塔戶外照明先期改善等，同時也向國際暗空協會展現對法制面的重視。

    復興區長蘇佐璽表示，暗空認證十分強調與在地結合，公所除肩負與居民溝通的橋樑，將專注在生態、文化等軟性層面，過去已舉辦多場夜間生態導覽等活動。

    台灣暗空協會會長林正修受訪表示，拉拉山在環境、地理位置及生態文化極具優勢，桃市府25日公告的光污染防制要點，將是法制層面重要里程碑。（記者鄭淑婷攝）

    台灣暗空協會會長林正修受訪表示，拉拉山在環境、地理位置及生態文化極具優勢，桃市府25日公告的光污染防制要點，將是法制層面重要里程碑。（記者鄭淑婷攝）

    拉拉山力拚暗空勝地認證，清點600多盞燈進行改善、加罩。（圖由台灣暗空協會提供）

    拉拉山力拚暗空勝地認證，清點600多盞燈進行改善、加罩。（圖由台灣暗空協會提供）

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