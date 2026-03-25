為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    妹仔突昏倒！爸狂按喇叭喊「借過」衝到醫院 影片感動200萬人次

    2026/03/25 16:51 即時新聞／綜合報導
    爸爸發現女兒狀況不對，立刻猛踩油門，3分鐘內開到板橋亞東醫院送急診。（Threads@frank_chiang1授權使用）

    爸爸發現女兒狀況不對，立刻猛踩油門，3分鐘內開到板橋亞東醫院送急診。（Threads@frank_chiang1授權使用）

    一段影片近日在Threads引發熱議。一對夫妻本來和孩子們在車上放鬆互動，突然發現妹妹意識渙散昏迷，爸爸立刻猛踩油門，3分鐘內飆到板橋亞東醫院送急診，一路上他不斷向前方車輛大喊「借過」，著急之情溢於言表。影片曝光後，吸引超過200萬次觀看，不少網友直呼：「看得眼淚都流下來了。」

    影片中的爸爸上週六（21日）在Threads上發文表示，當天下午5點40分，後座妹妹突然失去意識、眼神呆滯、叫了都沒反應。根據影片可見，原先媽媽在後座輕聲叫喚「妹妹」，但妹妹都沒回應，爸爸還笑出來以為女兒在玩，數秒後，媽媽驚呼「我覺得怪怪的耶！」還表示妹妹嘴巴開開的，狀態不對勁，隨後他們當即在路邊停車，爸爸也下車到後座查看。

    僅短短數秒，爸爸就發現情況不對，立刻上車開始狂飆，一路不停按喇叭，請前方車輛讓路，還不斷大喊「借過」；媽媽則在後座不斷大聲呼喚「妹妹」。最後，僅短短3分鐘不到，就從浮洲橋下板城路飆到亞東醫院。

    影片曝光後引發熱議，不少網友直呼：「爸爸超棒欸」、「默默看到含淚」、「當媽的看不了一點」、「我剛好經過，有看到你開車窗揮手喊借過」、「看到流眼淚是正常的嗎」、「聽得好害怕」。

    爸爸事後報平安，表示妹妹到醫院血氧只剩下51，嘴唇發紫，非常可怕。好險目前已經平安，研判是熱痙攣，當下就住院觀察。感謝一路上讓路的民眾，以及亞東醫院的協助，如果有被檢舉，「幾千塊可以救我小朋友，我還是願意的。」

    根據台灣交通法規，若因緊急救護（如載送急病患者）而產生違規（超速、闖紅燈等），事後可憑醫院診斷證明書或急診紀錄，向警察機關或裁決所提出申訴，通常能夠撤銷罰單。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播