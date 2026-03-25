妹仔突昏倒！爸狂按喇叭喊「借過」衝到醫院 影片感動200萬人次

爸爸發現女兒狀況不對，立刻猛踩油門，3分鐘內開到板橋亞東醫院送急診。（Threads@frank_chiang1授權使用）

一段影片近日在Threads引發熱議。一對夫妻本來和孩子們在車上放鬆互動，突然發現妹妹意識渙散昏迷，爸爸立刻猛踩油門，3分鐘內飆到板橋亞東醫院送急診，一路上他不斷向前方車輛大喊「借過」，著急之情溢於言表。影片曝光後，吸引超過200萬次觀看，不少網友直呼：「看得眼淚都流下來了。」

影片中的爸爸上週六（21日）在Threads上發文表示，當天下午5點40分，後座妹妹突然失去意識、眼神呆滯、叫了都沒反應。根據影片可見，原先媽媽在後座輕聲叫喚「妹妹」，但妹妹都沒回應，爸爸還笑出來以為女兒在玩，數秒後，媽媽驚呼「我覺得怪怪的耶！」還表示妹妹嘴巴開開的，狀態不對勁，隨後他們當即在路邊停車，爸爸也下車到後座查看。

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僅短短數秒，爸爸就發現情況不對，立刻上車開始狂飆，一路不停按喇叭，請前方車輛讓路，還不斷大喊「借過」；媽媽則在後座不斷大聲呼喚「妹妹」。最後，僅短短3分鐘不到，就從浮洲橋下板城路飆到亞東醫院。

影片曝光後引發熱議，不少網友直呼：「爸爸超棒欸」、「默默看到含淚」、「當媽的看不了一點」、「我剛好經過，有看到你開車窗揮手喊借過」、「看到流眼淚是正常的嗎」、「聽得好害怕」。

爸爸事後報平安，表示妹妹到醫院血氧只剩下51，嘴唇發紫，非常可怕。好險目前已經平安，研判是熱痙攣，當下就住院觀察。感謝一路上讓路的民眾，以及亞東醫院的協助，如果有被檢舉，「幾千塊可以救我小朋友，我還是願意的。」

根據台灣交通法規，若因緊急救護（如載送急病患者）而產生違規（超速、闖紅燈等），事後可憑醫院診斷證明書或急診紀錄，向警察機關或裁決所提出申訴，通常能夠撤銷罰單。

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