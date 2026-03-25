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    首頁 > 生活

    兒童節好禮到 頭份學童收黑熊環保背包

    2026/03/25 16:13 記者彭健禮／苗栗報導
    迎接兒童節到來，苗栗縣頭份市公所致贈全市國小及幼兒園學童「deya熊環保兩用側背包」，並依年齡加贈文具組。（記者彭健禮攝）

    迎接兒童節到來，苗栗縣頭份市公所致贈全市國小及幼兒園學童「deya熊環保兩用側背包」，並依年齡加贈文具組。（記者彭健禮攝）

    迎接兒童節到來，苗栗縣頭份市公所致贈全市國小及幼兒園學童「deya熊環保兩用側背包」，並依年齡加贈文具組，另28日下午將舉辦2場親子活動，邀親子同樂，提前祝福小朋友兒童節快樂。

    市公所表示，「deya熊環保兩用側背包」兼具後背與側背兩用功能，造型輕巧可愛、攜帶方便，圖案以台灣代表性保育動物台灣黑熊為設計概念，胸前V字領為辨識特徵。產品採用台灣製再生環保紗材質，由回收寶特瓶再製而成，兼顧實用與環保教育意義，讓學童在日常生活中認識動物保育與資源循環的重要性。幼兒園學童另加贈16色Faber-Castell無毒蠟筆，國小學童則加贈迪士尼四件文具組，增添學習樂趣。

    頭份市長羅雪珠表示，兒童節是孩子們期待的重要節日，市公所除準備節日禮物外，也規劃多元活動陪伴孩子歡度佳節。3月28日下午1點30分將於市公所舉辦密室逃脫實境解謎活動，下午4點30分於中山堂邀請蘋果劇團演出親子劇《難忘的假期》，透過寓教於樂方式，讓親子共享美好時光。

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