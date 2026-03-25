世界展望會林文玲、朱靜宜 榮獲社工資深敬業獎

以專業引導學習，林文玲推動兒少培力活動現場。（圖由世界展望會提供）

台灣世界展望會南區辦事處今年共有12名工作夥伴，榮獲衛生福利部及南高屏社會工作專業人員相關獎項肯定，展現長年深耕在地服務的專業與成果。其中，服務逾30年的新營中心林文玲督導與服務滿15年的台南中心社工朱靜宜，雙雙榮獲資深敬業獎，以長時間的投入與陪伴，見證無數生命的轉變與成長。他們說，看見孩子與家庭的成長與改變，是持續走在這條路上最重要的動力。

朱靜宜表示，最初因就讀社工科系而踏上這條路，從嘗試中逐漸體會助人工作的意義。加入台灣世界展望會後，她突破內向、不善言辭的自己，在服務歷程中培養溝通協調與帶領能力，也拓展了生命視野。

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她分享，儘管社工工作面臨資源不足與方案推動等挑戰，但透過團隊合作總能逐步克服。在15年的服務中，她見證許多改變，1名原本內向、不敢與人互動的女孩，透過持續參與青少年培力方案，逐漸願意表達想法、主動與同儕互動，讓她深刻感受到長期陪伴所帶來的影響力。

而投入社工領域超過30年的林文玲督導則回顧，從兒童保護工作開始，這份工作不僅是專業的累積，更是一段生命被不斷塑造的歷程。她說，在服務過程中，除了學習勇氣與堅持，也從服務對象身上看見生命的韌性與多樣性。對她而言，社工工作最深刻的課題之一是「放手」─ 在陪伴與尊重之間拿捏界線，學習在不捨中給予支持，也在適當時候讓對方走自己的路。

透過活動引導與互動，朱靜宜陪伴兒少認識自我保護。（圖由世界展望會提供）

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