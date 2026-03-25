串起歷史節點 黃偉哲獲譽「台南百年里程碑市長」

任內串起歷史節點，黃偉哲成了「台南百年里程碑市長」。（記者洪瑞琴攝）

台南近年迎來多項百年級歷史節點，從「台南400」、「府城300」到「運河100」，再加上年底預計動工的首條捷運綠線，以及接連舉辦的國家級活動與重大建設，讓市長黃偉哲被譽為「百年里程碑市長」。

台南運河自1926年正式通航至今，今年迎來通航百週年，市府集結各局處力量，規劃多元展演與節慶活動，台南市政府今（25）辦理「運河百年紀念系列活動」宣傳記者會，黃偉哲表示，運河通航百年是難得的人生時刻，接連串歷史節點更讓這段時間格外具有意義。

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他指出，運河不僅是一條水道，更是承載不同世代台南人共同記憶的重要場域。市府自兩年前便開始籌備，整合各局處資源，將以「100分」規格推動系列活動，期盼讓不同年齡層都能在運河找到情感連結，展現台南深厚的人文底蘊與城市故事。

包括睽違22年再度舉辦的全國中等學校運動會、相隔16年主辦的2024年台灣燈會，以及3月29日亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎來中職開幕戰，台南不只是「有沒有辦」，而是承擔起舉辦的重要責任與城市使命。

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