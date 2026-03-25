為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    串起歷史節點 黃偉哲獲譽「台南百年里程碑市長」

    2026/03/25 16:10 記者洪瑞琴／台南報導
    任內串起歷史節點，黃偉哲成了「台南百年里程碑市長」。（記者洪瑞琴攝）

    任內串起歷史節點，黃偉哲成了「台南百年里程碑市長」。（記者洪瑞琴攝）

    台南近年迎來多項百年級歷史節點，從「台南400」、「府城300」到「運河100」，再加上年底預計動工的首條捷運綠線，以及接連舉辦的國家級活動與重大建設，讓市長黃偉哲被譽為「百年里程碑市長」。

    台南運河自1926年正式通航至今，今年迎來通航百週年，市府集結各局處力量，規劃多元展演與節慶活動，台南市政府今（25）辦理「運河百年紀念系列活動」宣傳記者會，黃偉哲表示，運河通航百年是難得的人生時刻，接連串歷史節點更讓這段時間格外具有意義。

    他指出，運河不僅是一條水道，更是承載不同世代台南人共同記憶的重要場域。市府自兩年前便開始籌備，整合各局處資源，將以「100分」規格推動系列活動，期盼讓不同年齡層都能在運河找到情感連結，展現台南深厚的人文底蘊與城市故事。

    包括睽違22年再度舉辦的全國中等學校運動會、相隔16年主辦的2024年台灣燈會，以及3月29日亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎來中職開幕戰，台南不只是「有沒有辦」，而是承擔起舉辦的重要責任與城市使命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播