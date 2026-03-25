春天來了 屏東花旗木盛開

花旗木花朵盛開。（記者葉永騫攝）

春天來了，屏東縣的花旗木盛開，長治鄉德協國小通學步道的花旗木，粉紅繽紛的景象讓人讚嘆美極了，更吸引許多人停留駐足，成了拍照打卡的熱門景點，由於該地點距離市區最近，交通方便，賞花很容易，花期預估有1個月，民眾可以找個時間前來欣賞。

台灣最南端的屏東縣由於天氣溫暖，花開的時間最早，最近駕駛人發現德協國小的通學步道的花旗木已經盛開，粉紅色的花朵長滿了整個樹枝，相當漂亮，讓人讚嘆不已，不少駕駛人忍不住停下車子，下車來拍照打卡。

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附近居民表示，這排花旗木是數年前栽種，樹木已經長得高大又茂盛，每年3、4月花旗木盛開時，總吸引許多人前來賞花拍照，今年花旗木開始盛開，使得通學步道變得粉紅繽紛，不但學生看得歡喜，家長及老師走在這段路時也會放慢腳步駐足欣賞，現在已開的很漂亮了，花期大約只有1個月。

欣賞花旗木除了長治鄉德協通學步道外，潮州鎮民治溪河濱公園、新埤鄉綜合休閒公園都有成排的花旗木，目前也開始陸續開花了，預計再過幾天，花旗木將更加盛開，成了最好的賞花景點。

長治德協國小花旗木美景。（記者葉永騫攝）

民眾停下來拍下花旗木美景。（記者葉永騫攝）

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