新奇！小台江參訪巧遇阿嬤圳邊洗衣 「小水手」脫鞋親近水

小台江讀書會巧遇用水圳水洗衣的阿嬤，無不感到新奇。（小台江提供）

為迎接第20屆台江水日，南市海佃國小「小台江」河流讀書會利用今天週三下午課後，親師生40幾人由校長郭芳朱帶隊，前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化，以及嘉南大圳灌溉水路系統。在吉貝耍北公廨旁的水圳洗衣亭，巧遇利用水圳水洗衣的阿嬤，大家無不感到新奇；小水手們也脫下鞋子，坐在圳邊泡腳親近水圳，每位小朋友都笑開懷。

小台江領航員吳茂成說，小台江成立於21年前，以守護台江河川為行動學習宗旨，倡議愛鄉護水，種樹築道，營造國家綠道，每年5月的第一個星期日，訂為「台江水日」，親師生會從海佃國小旁的嘉南大圳騎著單車出發，沿著大圳，一路騎抵烏山頭水庫，飲水思源，同時認識沿途嘉南大圳沿線的村落文化。2018年小台江倡議水圳國家綠道運動，終於獲得農水署的支持，並完成全國最長的水圳自行車道。

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今年適逢台江水日20年，小台江河流讀書會這學期規劃前往水圳國家綠道的吉貝耍村落參訪課程，由馮勝雄老師帶領踏查西拉雅族的公廨信仰文化及走讀嘉南大圳。

小水手林紜安說，第一次打赤腳坐在水圳旁泡腳戲水，十分好玩，特別是水圳水好清涼，讓人好開心；吳泓均則表示，自己很喜歡吃米飯，今天來到水圳旁，看到圳水流入農田裡，灌溉田裡綠油油的稻子，認識餐桌上好吃的米飯，原來就是嘉南大圳的灌溉及農民辛苦播種的成果。

小水手們坐在圳邊泡腳親近水圳，十分開心。（小台江提供）

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