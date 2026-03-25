為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新奇！小台江參訪巧遇阿嬤圳邊洗衣 「小水手」脫鞋親近水

    2026/03/25 16:09 記者蔡文居／台南報導
    小台江讀書會巧遇用水圳水洗衣的阿嬤，無不感到新奇。（小台江提供）

    小台江讀書會巧遇用水圳水洗衣的阿嬤，無不感到新奇。（小台江提供）

    為迎接第20屆台江水日，南市海佃國小「小台江」河流讀書會利用今天週三下午課後，親師生40幾人由校長郭芳朱帶隊，前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化，以及嘉南大圳灌溉水路系統。在吉貝耍北公廨旁的水圳洗衣亭，巧遇利用水圳水洗衣的阿嬤，大家無不感到新奇；小水手們也脫下鞋子，坐在圳邊泡腳親近水圳，每位小朋友都笑開懷。

    小台江領航員吳茂成說，小台江成立於21年前，以守護台江河川為行動學習宗旨，倡議愛鄉護水，種樹築道，營造國家綠道，每年5月的第一個星期日，訂為「台江水日」，親師生會從海佃國小旁的嘉南大圳騎著單車出發，沿著大圳，一路騎抵烏山頭水庫，飲水思源，同時認識沿途嘉南大圳沿線的村落文化。2018年小台江倡議水圳國家綠道運動，終於獲得農水署的支持，並完成全國最長的水圳自行車道。

    今年適逢台江水日20年，小台江河流讀書會這學期規劃前往水圳國家綠道的吉貝耍村落參訪課程，由馮勝雄老師帶領踏查西拉雅族的公廨信仰文化及走讀嘉南大圳。

    小水手林紜安說，第一次打赤腳坐在水圳旁泡腳戲水，十分好玩，特別是水圳水好清涼，讓人好開心；吳泓均則表示，自己很喜歡吃米飯，今天來到水圳旁，看到圳水流入農田裡，灌溉田裡綠油油的稻子，認識餐桌上好吃的米飯，原來就是嘉南大圳的灌溉及農民辛苦播種的成果。

    小水手們坐在圳邊泡腳親近水圳，十分開心。（小台江提供）

    小水手們坐在圳邊泡腳親近水圳，十分開心。（小台江提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播