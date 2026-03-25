台南農改場育成國內首支酒米品種「南藏」 助攻國產清酒

台南農改場成功育成國內首支清酒釀造專用的酒米「台南21號南藏」。（記者楊媛婷攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

雖然全球酒類消費市場持續消退，但口感清雅的清酒在台灣的市場則持續成長，在蓬萊米來台百年之際，農業部台南農改場費時8年，育成台灣第1支商用的清酒釀造專用水稻品種「台南21號南藏」，克服過去日本酒米在台灣育成率低問題，更和國內多家酒廠簽約契作。

隨市場需求增加，台灣每年都自國外大量進口清酒，去年進口的清酒產值就高達5億元，國內酒廠近年也開始自釀清酒，更在世界大賽中獲得最高賞，過去台灣清酒釀酒的米種多使用食用米，酒化率等較酒米品種低，但日本酒米品種「美山錦」在台栽種卻又因日照跟部分微氣候因素，面臨早熟育成率低等問題。

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台南農改場鹿草分場長陳榮坤和助理研究員許龍欣團隊費時8年時間，結合有優良釀造性「美山錦」、具環境適應性的台灣品種「台南16號」，育成「台南21號南藏」，陳榮坤說明，台南21號適合進行大吟釀等級的高度精米，並且比美山錦相比，抽穗期延後、產量更穩定，並且品種寬大厚實，具有適合釀酒的高心白。

台南農改場長場陳昱初表示，目前已有6家國內指標性業者和該場簽約授權，包含台灣菸酒公司、霧峰農會、天為食有公司、江偉達康公司、投入清酒釀造用微生物資源開發的工研院，以及工研院和宜蘭縣府共同輔導的「陞銘科農公司」，這些公司將展開契作，並使用低氮標轉化管理模式確保原料品質穩定與生產，預計今年底或明年第1季就可品嘗使用台南21號酒米品種釀製的清酒。

霧峰農會酒莊廠長陳永斌表示，該廠已嘗試使用「台南21號南藏」釀製清酒，該款清酒味道優雅帶有果香，酒化率則比過去使用霧峰香米釀製的清酒高出1成。

農業部則表示，期待未來台灣生產的清酒可更廣泛銷往全球，打造台灣清酒品牌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

農業部台南農改場鹿草分場長陳榮坤（左）和助理研究員許龍欣共同育成國內首支酒米品種「台南21號南藏」。（記者楊媛婷攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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