白沙屯媽祖北港徒步進香 台鐵4月加開列車

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司今天（25日）宣布，配合「白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動」，將在今年4月11、12、13、18、19、20日共6天，加開區間（快）車160列次。

另外，台鐵也將在4月11、12、18、19、20日這5天、共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。

另外，今年4月11、12、13、18、19、20日共6天，暫停受理彰化至竹南間海線各站、包含成追線列車海線區間的兩鐵環保業務，不過攜車袋折疊式腳踏車除外，請各位旅客多加留意。

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

台鐵宣布加開白沙屯進香期間列車班次。（圖由台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法