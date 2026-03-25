抗旱大作戰！苗栗茶樹缺水乾枯 農民1車9000僱水車搶救

苗栗縣多個鄉鎮茶樹陸續傳出災情，有茶農只好再增成本，自行聘僱水車澆灌，避免心血付諸流水。（民眾提供）

苗栗水情持續不佳，一期稻作由原本4鄉鎮市專案放寬申請改辦休耕，擴大至全縣18鄉鎮市；另外多個鄉鎮茶葉陸續有災情傳出，有茶農再增成本，自行聘僱水車澆灌，避免心血付諸流水，農業處已請公所進一步查報災情。

近期乾旱缺水，頭屋、三灣、三義及銅鑼等地出現茶樹葉片乾枯、無法萌芽甚至全株枯死，災損面積擴大；其中，夏季東方美人茶產量恐將嚴重受創。為了防止損害擴大，有茶農自行請來水車噴灑澆灌，但1車1天就要9000元，額外的成本也讓茶農苦不堪言。

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縣府農業處目前接獲茶園或農友反映災情，包括頭屋4公頃枯黃、0.2公頃整株乾枯；三灣鄉0.6公頃沒有萌芽、0.2公頃局部乾枯現象；三義鄉一處0.7公頃茶園，產量減少5成，有農友3、400棵茶樹枯死；銅鑼鄉春茶預估慢半個月以上；頭份市有茶園反映產量減1至4成，發現茶樹逐漸枯萎死亡。

苗栗地區今年以來僅有零星降雨，影響春耕灌溉，公館鄉東河圳、穿龍圳目前都採取南、北幹道灌3休3策略輪流供水，造橋與後龍農灌地區採15天輪灌；農業部農糧署原針對水情欠佳的公館鄉、後龍鎮、頭份市、銅鑼鄉，專案放寬變更休耕或轉作補助，最近開放到全縣，期限延至3月31日。

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