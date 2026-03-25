苗栗首座公立長照家園簽約 攜手慈濟預計2028營運

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園。示意圖。（圖由縣府提供）

因應高齡化社會照顧需求，苗栗縣政府於中興工業區旁籌建縣內首座公立綜合式長照家園，工程已於3月10日動土，並突破以往待硬體完工後才招商的模式，採「軟硬體同步」推進，經評選由台中慈濟醫院取得20年營運權，若績效良好可優先續約10年，雙方今（25）日在縣府完成簽約，預計2028年10月營運。

縣府表示，此案由跨局處團隊整合推動，規畫過程廣納地方意見，從使用者需求出發設計服務內容與空間配置，工程動工短短半個月即完成委外簽約，可望於完工後無縫銜接服務，讓長者照顧不中斷，展現以民為本的施政方向。

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苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗已邁入超高齡社會，長照需求持續增加，縣府今年也成立長照處強化服務體系，此次攜手慈濟打造縣內首座公立綜合式長照機構，期盼提供更完善照顧品質，未來也將持續評估設置多處長照家園，提升整體服務量能。

銅鑼長照家園總經費約6億元，其中中央補助3億元，總樓地板面積約1765坪，規畫日間照顧60人、住宿式長照120床，主要服務慢性病或失能長者，提供專業且人性化照護，並設置佛教慈濟醫療財團法人醫療團隊進駐，結合醫療與照護資源，打造安心照顧環境，同時減輕家庭照顧壓力。

此外，縣府表示，苗栗市慈濟園區11.8公頃文教用地已逾開發期限，將恢復原甲種工業區使用分區，並建議慈濟另提社福長照事業計畫，以回應地方長照需求。

縣長鍾東錦（左）今天與台中慈濟醫院院長簡守信在縣府完成簽約儀式。（圖由縣府提供）

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