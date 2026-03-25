楊梅楊新路涵洞車禍多地方盼改善 桃市府允儘速改善

楊新路涵洞多次發生車禍意外，地方盼儘速改善。（記者周敏鴻攝）

桃園市楊梅區的楊新路一段有1處限高4公尺涵洞，近年已有5輛貨車碰撞涵洞後翻覆等意外，居民希望桃園市政府儘速研議改善，副市長王明鉅與交通局表示，近日將再度會勘，研擬降挖、增設科技偵察設備等，加以改善。

楊新路是楊梅區通往新屋區的重要道路之一，因鄰近幼獅工業區，常有大貨車行駛，大貨車經過該涵洞要開往國道，因楊梅往新屋方向經過涵洞的高度稍低，駕駛因此誤判可通行，就易發生碰撞意外。為了增加高度，該涵洞過去曾降挖過1次，但路面下有自來水幹管，降挖幅度有限，改善有限。

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居民抱怨，楊新路每次發生事故，一定會回堵，讓用路人非常頭痛！楊梅區3名市議員李家興、周玉琴、鄭淑方都說，針對該涵洞，地方已多次會勘，但換新防撞錘鍊等，依然無效，應全面檢討該路段降挖的可能性等解決之道。

王明鉅說，降挖是治標、治本的方式，將跨局處會勘，共同研擬解決方案；交通局表示，除在門架的上游，再增設警示標誌、標線，後續還將測量自來水幹管高層、深度等，並已協調工務局評估道路降挖的可能性，盼能徹底改善。

楊新路涵洞多次發生車禍意外，地方盼儘速改善。（記者周敏鴻攝）

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