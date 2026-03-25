豐原區農會推草莓食農教育 親子共學感受在地農業魅力

家政班班長陳素滿帶領民眾親手製作草莓冰淇淋。（豐原區農會提供）

台中市豐原區農會今天舉辦「豐原莓好生活‧一起來當草莓族－草莓食農教育體驗」，吸引親子熱情參與，民眾走進溫室，親手採摘草莓，深入認識在地農業，感受從產地到餐桌的美好連結。

豐原區農會表示，這次活動以食農教育為核心，參與民眾在豐原青農聯誼會會長陳漢興專業導覽下了解溫室種植技術與管理方式，認識無毒草莓栽培管理的過程，然後進行採果體驗與秤斤論兩趣味競賽，現場笑聲不斷，大小朋友都沉浸在採摘鮮紅草莓的樂趣中。

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家政班班長陳素滿則帶領民眾親手製作草莓冰淇淋、潤餅捲及草莓牛奶冰沙等，草莓除了單吃，也可以搭配煉乳、蜂蜜與柑橘果醬等一起品嚐，體驗草莓不同搭配的口感；家政班老師李淑卿則指導民眾DIY草莓蓋印手機揹袋，讓民眾將親手製作的專屬紀念帶回家。

豐原區農會小組長蔡怡萱表示，看見親子一起走進農場、認識食物來源，是食農教育最珍貴的畫面，未來將持續推動多元農業體驗活動，讓更多人親近土地、認識在地農業，將支持農民轉化為日常生活中的實際行動。

豐原區農會推廣部表示，透過實際走入產地與動手體驗，能讓民眾更理解農產品的價值，也進一步支持在地青農，落實地產地消與永續農業的理念，同時也鼓勵有志從農的朋友，可以共同配合政府政策興建溫網室，除能保護作物外，亦能有效減少用藥，達到對地球和環境友善的永續目標。

小朋友開心DIY潤餅捲。（豐原區農會提供）

豐原區農會舉行草莓食農教育體驗，吸引親子熱情參與，民眾走進溫室，親手採摘草莓，深入認識在地農業。（豐原區農會提供）

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