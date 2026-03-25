為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首創「AI學習日」 台南百校同步推動AI素養教育

    2026/03/25 15:10 記者洪瑞琴／台南報導
    南市首次「AI學習日」主題擁抱AI 新世代，全市連線秀活動。（圖由南市教育局提供）

    南市首次「AI學習日」主題擁抱AI 新世代，全市連線秀活動。（圖由南市教育局提供）

    台南市正式將每年3月最後一個星期三訂為「AI學習日」，今（25）日首度登場，以「擁抱AI新世代，全市連線秀AI」為主題，採「線上講師×班級公播」創新模式，串聯全市逾百所國小、上千名學生同步學習，成為全台第一個全面推動國小AI素養教育的縣市。

    市長黃偉哲表示，AI已不再是未來，而是現在進行式，呼應中央提出的AI發展願景，透過「Active AI」工具，學生將創意化為影像，例如「鄭成功與AI機器人在赤崁樓下棋」等有趣畫面，不僅展現科技應用，也讓在地歷史文化以嶄新方式被重新詮釋。

    學校端也感受到改變，新營國小校長曹欽瑋表示，學生在課程中展現高度創意與學習動機，例如創作「孔子在孔廟教寫程式」等場景，將文化與科技結合，不僅提升學習興趣，也加深對家鄉的認同。

    台南市與均一平台教育基金會合作推動，董事長呂冠緯認為，從中央政策到地方全面落實，台南模式具示範意義，成功克服教育資源不均問題，未來有機會推廣至全台。

    此外，國立台南大學也加入行列，由教育學系教授帶領師資生同步參與，讓未來教師提早接觸AI教學現場，強化數位教學能力，並將AI倫理與批判思維納入教育核心。

    教育局長鄭新輝指出，AI學習日透過直播連線，突破城鄉師資落差，讓更多學生接觸新興科技，同時課程也強調「批判思考」，引導學生檢視AI生成內容是否帶有刻板印象，培養判斷力與媒體素養，成為能善用科技的數位公民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播