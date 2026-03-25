首創「AI學習日」 台南百校同步推動AI素養教育

南市首次「AI學習日」主題擁抱AI 新世代，全市連線秀活動。（圖由南市教育局提供）

台南市正式將每年3月最後一個星期三訂為「AI學習日」，今（25）日首度登場，以「擁抱AI新世代，全市連線秀AI」為主題，採「線上講師×班級公播」創新模式，串聯全市逾百所國小、上千名學生同步學習，成為全台第一個全面推動國小AI素養教育的縣市。

市長黃偉哲表示，AI已不再是未來，而是現在進行式，呼應中央提出的AI發展願景，透過「Active AI」工具，學生將創意化為影像，例如「鄭成功與AI機器人在赤崁樓下棋」等有趣畫面，不僅展現科技應用，也讓在地歷史文化以嶄新方式被重新詮釋。

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學校端也感受到改變，新營國小校長曹欽瑋表示，學生在課程中展現高度創意與學習動機，例如創作「孔子在孔廟教寫程式」等場景，將文化與科技結合，不僅提升學習興趣，也加深對家鄉的認同。

台南市與均一平台教育基金會合作推動，董事長呂冠緯認為，從中央政策到地方全面落實，台南模式具示範意義，成功克服教育資源不均問題，未來有機會推廣至全台。

此外，國立台南大學也加入行列，由教育學系教授帶領師資生同步參與，讓未來教師提早接觸AI教學現場，強化數位教學能力，並將AI倫理與批判思維納入教育核心。

教育局長鄭新輝指出，AI學習日透過直播連線，突破城鄉師資落差，讓更多學生接觸新興科技，同時課程也強調「批判思考」，引導學生檢視AI生成內容是否帶有刻板印象，培養判斷力與媒體素養，成為能善用科技的數位公民。

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