新北永和才傳國中生球棒敲頭霸凌 板橋家長曝愛女也遭打踹

板橋區一名家長透過社群媒體指控，國中女兒遭3個女學生涉嫌霸凌，市府教育局對此作出回應。示意圖。（記者黃子暘攝）

新北市永和區某國中日前發生國中女學生涉嫌以球棒毆打學妹頭部的霸凌事件，板橋區一名家長昨日則透過社群媒體指控國中女兒也遭3個女學生涉嫌霸凌，已到警局報案提告。教育局與校方今（25）日回應，此案發生於23日，學校獲悉後已完成校安通報，24日邀請相關家長到校處理，動手學生及其家長已向受害學生道歉，學校依規定啟動調查程序。

提出指控的家長在貼文中寫道，他才看到永和某國中霸凌事件，豈料換他接到學校電話通知女兒也被霸凌，有學生在旁側錄影片，3個女學生涉嫌在學校無障礙廁所逼迫他女兒跪地，並涉嫌對他女兒扯髮、打耳光、踹、踩肩膀，女兒更是疑似被威脅不准聲張。

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針對此案，教育局回應，此案為23日板橋區某國中校內發生7年級學生口角衝突事件，其中3人對1名受害學生有不當肢體行為，另有2名學生在場圍觀並自行以手機拍攝影片。學校獲悉後已立即完成校安通報，並於24日邀集相關家長到校說明與處理。

校方表示，動手學生及家長已當面向被害學生道歉，學校同步協助雙方溝通，生教組長也陪同被害學生家長前往警局報案，學校已依規定啟動校園霸凌調查程序，後續視調查結果依校規及相關規定審議處理，並持續落實被害學生保護、行為學生輔導及家長溝通。

教育局說，將要求學校依相關規定持續辦理，並以保護學生安全、穩定就學為優先，對學生暴力及疑似霸凌行為秉持零容忍立場，除要求學校依規定處理釐清事實，也會持續加強涉案學生、被害學生及班級同儕的輔導關懷，並強化法治教育及同儕正向互動等宣導。

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