塑膠袋缺貨漲價 經濟部產發署：部分中盤商囤貨

經濟部產發署長邱求慧表示，已發現塑膠製品部分中盤的經銷商有延緩出貨或囤貨的現象，呼籲各界切勿因預期心理而調漲價格，不但擾亂市場秩序也有違法之虞。（圖取自國會頻道）

伊朗戰爭延燒，引起市場對石化原料及下游產品供應與價格波動的疑慮。立委指出，即使中油供應上游石化原料並無短缺，但是市面上已出現民生所需的塑膠製品漲價情況，消費者無法合理購得，不利於消費市場秩序。對此，經濟部產發署長邱求慧表示，已發現部分中盤的經銷商在心態上有延緩出貨或是囤貨的現象，呼籲各界切勿因預期心理而調漲價格，不但擾亂市場秩序也有違法之虞。

民進黨籍立委蔡易餘關切，中油已指出石化原料的供應並沒有短少，確認石化廠商拿得到原料，但是最末端的消費者、使用者卻無法合理購得塑膠製品，現在市面上已出現農產品塑膠包材短缺的狀況，例如農民買不到農產品的塑膠包裝盒、包材，農民無法購得也沒議價能力，就只能面對塑膠製品的漲價，經濟部是否有關注市場上出現囤貨情形或是預期心理超買情況？經濟部要如何因應？

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石化大廠暫停對外輸出 優先供應國內生產

產發署長邱求慧回應，塑膠製品在市面上出現短缺對民生有重要影響，經濟部對此頗為重視，部長龔明鑫日前召開專案會議針對石化大廠的供應狀況已安排協調，「現在石化大廠都已暫停對外輸出，以供應國內生產為優先」，雖然原料價格是有上漲，但是經濟部要確保供應無虞，「但現在我們發現有一些中盤的經銷商有點在心態上延緩出貨或是囤貨的現象」，在此呼籲，上游供應是沒有問題，大家不要有預期心理，會導致市場秩序的混亂，也有違法之虞。

經濟部本月24日宣布啟動「物資監控與因應機制」，包括協調石化大廠優先滿足內需、請業者合理反映成本、嚴防惡意囤積及哄抬物價，以及情勢追蹤與供料調度等四項措施。

經濟部指出，在情勢追蹤與供料調度上，經濟部與業者保持密切聯繫，針對原有穩定石化料源而發生缺料的製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合（02-2701-1669轉105~107）。

蔡易餘指出，原料供應沒有問題也沒要外銷，主要就是鎖定民生消費下游需求，所以末端消費市場不應該出現漲價的問題，「那就是中間出問題，就是有違法囤貨的狀況」，要有明確罰則，經濟部要徹查到底是誰在囤貨。

經濟部長龔明鑫補充，經濟部商業署也持續與各大通路商、百貨公司調查了解是否塑料製品有缺貨狀況，在第一線追蹤並因應，有類似狀況就會居中協調處理。

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