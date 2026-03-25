捷運機場延伸至海線採輕軌 盧秀燕：台中市捷運不會有輕軌

盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

台中市捷運工程局規劃機場捷運（橘線）延伸清水計畫採輕軌，今天在台中市議會引發民進黨議員楊典忠的質疑，為何其他線的延伸線都是捷運，為何延伸到海線卻是輕軌？市長盧秀燕表示，她不同意改為輕軌，台中市內不會有輕軌，捷運一定是捷運。

盧秀燕更強調，捷工局初步規劃要核定，過程有不同方案，最後要市府核定為主，台中市捷運就是捷運，不會有輕軌，大家搭捷運才方便，捷工局知道市府態度。

請繼續往下閱讀...

市議員楊典忠表示，今天討論「捷運七線齊發」，但在傳出捷運機場線延伸到海線，清水人到台中坐機場線，坐到台中還要換車。

楊典忠指出，捷運藍線、綠線延伸路線中卻出現明顯差別待遇，為何捷運藍線延伸台中港、捷運綠線延伸大坑與彰化，以及藍線延伸太平，皆採捷運系統規劃，唯獨延伸清水卻規劃為輕軌，質疑「明明七線齊發，為何清水被降級？」並要求市長正面回應地方民意。

楊典忠表示，1月15日於清水區公所舉辦的說明會中，地方鄉親已清楚表達要的是橘延線主線，而不是輕軌或支線，市府卻仍規劃採輕軌系統，將導致清水民眾進入市區需「先下車、再換車」，增加通勤時間與不便。

由於市長盧秀燕回應台中市的捷運不會有輕軌，他表示，市長已說台中市沒有輕軌，要求捷工局機場延伸線不可以是輕軌。

楊典忠質疑機場捷運線延伸至海線為何是輕軌？盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法