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    首頁 > 生活

    捷運機場延伸至海線採輕軌 盧秀燕：台中市捷運不會有輕軌

    2026/03/25 15:29 記者蘇金鳳／台中報導
    盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

    台中市捷運工程局規劃機場捷運（橘線）延伸清水計畫採輕軌，今天在台中市議會引發民進黨議員楊典忠的質疑，為何其他線的延伸線都是捷運，為何延伸到海線卻是輕軌？市長盧秀燕表示，她不同意改為輕軌，台中市內不會有輕軌，捷運一定是捷運。

    盧秀燕更強調，捷工局初步規劃要核定，過程有不同方案，最後要市府核定為主，台中市捷運就是捷運，不會有輕軌，大家搭捷運才方便，捷工局知道市府態度。

    市議員楊典忠表示，今天討論「捷運七線齊發」，但在傳出捷運機場線延伸到海線，清水人到台中坐機場線，坐到台中還要換車。

    楊典忠指出，捷運藍線、綠線延伸路線中卻出現明顯差別待遇，為何捷運藍線延伸台中港、捷運綠線延伸大坑與彰化，以及藍線延伸太平，皆採捷運系統規劃，唯獨延伸清水卻規劃為輕軌，質疑「明明七線齊發，為何清水被降級？」並要求市長正面回應地方民意。

    楊典忠表示，1月15日於清水區公所舉辦的說明會中，地方鄉親已清楚表達要的是橘延線主線，而不是輕軌或支線，市府卻仍規劃採輕軌系統，將導致清水民眾進入市區需「先下車、再換車」，增加通勤時間與不便。

    由於市長盧秀燕回應台中市的捷運不會有輕軌，他表示，市長已說台中市沒有輕軌，要求捷工局機場延伸線不可以是輕軌。

    楊典忠質疑機場捷運線延伸至海線為何是輕軌？盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

    楊典忠質疑機場捷運線延伸至海線為何是輕軌？盧秀燕說，台中市捷運不會有輕軌。（記者蘇金鳳攝）

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