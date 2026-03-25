宜蘭綠博9萬株花綻放 3/27試營運開放免費入園搶先體驗

宜蘭綠博種植的9萬株花陸續綻放，園區變成1座大花園。（記者江志雄攝）

2026宜蘭綠色博覽會訂於3月28日到5月10日在蘇澳武荖坑風景區舉辦44天，代理縣長林茂盛今天（25日）宣布，27日啟動綠博試營運，當天上午10點到下午3點，開放各界免費入園搶先體驗。

綠博是宜蘭縣春季旗艦活動，今年以「格致寶藏」為主題，寓意研習推究萬物真理，獲得珍貴知識寶藏，在失序氣候中修復大地，守護物種與珍惜海洋。活動會場種植的9萬株花，包括四季海棠、情人菊、鼠尾草、金魚草、彩葉草，陸續綻放粉紅及紅色系花朵，園區變成一座大花園。

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林茂盛今天到武荖坑參加綠博環境定目劇「土壤國的奇幻旅程」發表會，欣賞土壤生態融入舞台表演的視覺饗宴，並體驗趣味體能遊具海龜彈跳、人體陀螺儀，他歡迎全國大小朋友共襄盛舉。

值得一提是，綠博27日的試營運，原本僅開放宜蘭縣民免費入園，林茂盛說，為了讓更多人搶先體驗，當天開放對象擴及各縣市鄉親。至於開幕後的票價，宜蘭縣民100元，一般遊客平日全票150元、假日全票250元，另4月20到26日是新北市優惠週，新北市民憑證比照宜蘭縣民享百元票價。

本屆綠博規劃18個永續展區、19項趣味體能。永續展區各具特色，以「蔚藍脈動」為例，採用圖像、標本模型呈現，帶領大家認識神秘的三腳架魚及鮟鱇魚、頂級掠食者偽虎鯨，相關訊息請上官網查詢。

宜蘭縣代理縣長體驗海龜彈跳。（記者江志雄攝）

綠博人體陀螺儀帶給遊客難忘的體驗。（記者江志雄攝）

2026宜蘭綠博訂於3月28日在蘇澳武荖坑開幕。（記者江志雄攝）

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