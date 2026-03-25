爭取拉拉山成國際認證「暗空聖地」 桃市府已提送暗空認證提名書

巴陵鐵塔是拉拉山觀星潛力點之一。（圖由桃園市觀光發展基金會提供）

桃園市政府積極爭取復興區拉拉山成為國際認證的「暗空勝地」，3月13日已提送暗空認證提名書給國際暗空協會（IDA）認證輔導人先行審查，並說明市府於今天正式公告「桃園市光污染防制要點」，展現市府對於法治面的重視。

市府觀光旅遊局風景區管理處統計，為推動拉拉山暗空認證計畫，今年2月以前，已完成3場地方說明會、3場工作坊、3場復興區國中小天文教育、暗空導覽培訓3場次課程等，與22家認證範圍內旅宿商家業者簽訂暗空勝地管理公約，並完成巴陵大橋、拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔等3大觀星潛力點的戶外照明先期改善；另，復興區公所也配合於去年10月間，舉辦「拉拉山一生一柿‧暗空慶典」主題活動。

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桃市府3月13日已提送暗空認證提名書給國際暗空協會認證輔導人先行審查，同步說明市府公告「桃園市光污染防制要點」的訊息；觀旅局長陳靜芳說，市府除對於法治面重視，軟體方面，未來也會持續結合在地業者與學校，培育星空導覽人才，並推動暗空相關遊程、主題活動；硬體方面則持續辦理認證範圍戶外照明改善、爭取預算營造觀星友善環境，除拉拉山遊客中心將打造為暗空教育基地，也要協調馬崙砲台2期用地規劃，持續優化觀星環境品質，目標是要將拉拉山打造為與國際接軌的觀星旅遊新地標。

巴陵大橋是拉拉山觀星潛力點之一。（圖由桃園市觀光發展基金會提供）

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