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    防詐騙「隱藏號碼來電語音警示」 6月後市話也納入

    2026/03/25 14:51 記者吳亮儀／台北報導
    立法院交通委員會25日邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹列席報告業務概況，並答覆立委質詢。（記者羅沛德攝）

    立法院交通委員會25日邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹列席報告業務概況，並答覆立委質詢。（記者羅沛德攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）在本月2日起試辦「來電語音警示」，NCC代理主委陳崇樹表示，等到今年5月3大行動電信業者都導入後，6月以後「市話」也會跟進。

    立法院交通委員會今天（25日）請NCC做業務報告，陳崇樹表示，今年3月初試辦隱藏號碼來電會有語音警示試辦，詐騙數量有下降，業者已主動斷話4萬筆，「對長者等詐騙風險較高族群成效明顯，對年輕人、忙碌來不及查看號碼即接聽者也有效果」。

    NCC在今年3月2日起試辦這項防詐騙措施，電信公司會加入國語及台語的語音警示，由中華電信先在3月2日試行，剩餘2家台灣大哥大和遠傳則預計在4、5月上路。

    過去詐騙集團常偽冒我國國碼或電話號碼，從境外撥打「+886」或「+」開頭的電話來詐騙，後來電信事業攔阻及國際來話語音警示機制後，這類偽冒國際來話已大幅減少。

    近期詐騙集團已轉向利用「隱藏號碼電話」的方式進行詐騙，經分析內政部警政署提供資料，高達99.6%的此類詐騙受害者都是行動電話用戶，顯示行動用戶需要特別注意此類來電。

    立委李昆澤質詢時指出，「市話」是否也要納入？因為市話的電話機也會顯示「隱藏號碼」，所以NCC推的來電語音警示也很重要，高齡者常在家中接電話，一旦受騙損失金額高。

    陳崇樹表示，一開始NCC和電信業者討論時，就有規劃在行動電話與市話一起推動，不過警政署當時提到，行動電話詐騙的比例較高，因此先從行動電話開始，未來規劃市話約6月以後導入語音警示。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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