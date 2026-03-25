澎湖學童化身街道醫生 用畫筆培養交通安全意識

中正國小師生化身街道醫生，以畫筆活潑化交通號誌。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府教育處今（25）日舉辦「藝起守護・街道巡診」活動，結合美術節，攜手警察局、民間路權團體與中正國小美術班師生，邀請「標線改造台灣路」發起人劉冠頡跨海指導，以創意與美學為交通安全提出新解方。

此次活動以「街道醫生」為核心概念，首創「街道巡診」，中正國小學童化身街道醫生，導入診斷式學習模式，從街道觀察到設計實作，分為「教育啟蒙、現地巡診、設計優化、成果實踐」4大階段，讓學生實際走訪校園周邊道路，觀察行人空間不足、視線死角及違規停車等問題，並透過速寫、攝影及色彩分析完成「街道健檢報告」。

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活動特別融入「美術節」精神，將街道化為大型戶外藝術展場，在觀音亭周邊道路打造「街頭美術館」。學生運用粉筆與環保顏料，將交通標線轉化為結合澎湖在地元素，如天人菊、海龜及玄武岩紋理的創意彩繪，不僅提升街道視覺美感，更兼具減速警示與引導功能，展現藝術介入公共空間的實際影響力。

澎湖縣政府教育處表示，透過藝術參與與沉浸式體驗，讓學生從「學習者」轉變為「設計者」，更進一步成為「城市安全的行動者」，不僅提升交通安全教育的深度與溫度，也成功展現美術班「社會參與藝術」的教學成果，讓藝術教育從校園走向社會。

槽化線變身華麗圖案，警示交通之餘，也能美化環境。（記者劉禹慶攝）

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