欠租失聯還「留貓顧家」餓到皮包骨 無良飼主被裁罰11萬

無良房客落跑，留下滿屋垃圾與美國短毛貓。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣某出租套房李姓房客長期未繳房租，房東一直聯絡不上租客，找上其任職單位發現早已離職，房東入屋查看時，竟在雜亂屋內發現一隻瘦骨嶙峋已奄奄一息的美國短毛貓，趕緊向嘉義縣家畜疾病防治所通報，家畜所派員救援，棄貓逃過死劫，原李姓無良飼主被依法裁處11萬元罰鍰，並被列入認養黑名單。

嘉義縣家畜疾病防治所去年接獲通報時，動物保護稽查員隨即前往處理，發現屋內環境惡劣，遍布糞便與垃圾、臭氣熏天，小貓因長期缺乏食物，十分消瘦，沒有什麼行動力了。而且貓咪雖因飢餓抓破飼料袋，但飼料早已吃光，又無飲水，若非房東及時入內處置，後果不堪設想。經家畜所獸醫師檢查，美國短毛貓雖過度消瘦，所幸整體健康狀況無礙，經妥善照護後已恢復健康，並由善心民眾完成認養。

請繼續往下閱讀...

家畜所函請李姓飼主應依限提出說明，對方卻始終未予理會，進一步調查後認定其棄養行為屬實，且未為貓隻絕育，也未施打狂犬病疫苗，依違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」合計裁罰11萬元。

家畜所長林珮如表示，統計顯示，約7成引發民怨的犬貓屬「有主犬貓」，多因飼主疏於管理、任意放養或棄養所致。因而再次呼籲飼主應負起終身照顧責任，無論面臨經濟困境或遷居，皆不應將寵物留置原處任其自生自滅。本案除處以高額罰鍰外，李姓飼主相關資訊還將列入認養黑名單。

無良房客落跑，留下美國短毛貓，地上遍布糞便。（嘉義縣政府提供）

房客人間蒸發竟「留貓顧家」，貓咪險餓死。（嘉義縣政府提供）

美國短毛貓獲救後在新家重現歡顏。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法