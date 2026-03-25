澎湖湖西龍門觀音宮慈善會 關懷湖西國小弱勢學童

湖西龍門觀音宮慈善會前進湖西國小，捐贈急難家庭學子助學金。（湖西龍門觀音宮提供）

去年成立的湖西龍門觀音宮慈善會，今年初前往湖西國小發放獎學金，得悉2名學子家境困難，需要外界伸出援手，因此今（25）日由副理事長李麗美領軍，前往湖西國小致贈助學金，由校長辛武震率同2名學生代表接受，並希望社會善的力量持續循環。

接受助學的個案，1名學生有3個兄弟姐妹，其中老大和老三領有輕障手冊，目前各就讀國中的資源班，母親因身體問題無法工作，目前需定期到台灣本島回診，交通是一項不小的支出，父親則在租車行工作，月入大約2萬元，若是觀光淡季，沒有工作，就只能做縣府的短期擴大就業工作，月入僅1萬多元。

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另一名學生父親心肌梗塞猝逝，家中經濟頓時陷入危機，全家靠母親經營小鹹酥雞攤，勉強維持生計，還有1個姐姐就讀國中，母女3人相依為命，經濟方面頗為拮据，實需外界協助。

李麗美表示，湖西龍門觀音宮慈善會，去年由龍門實業家李啟聰出資成立，每年捐贈50萬元，其中10萬元固定捐給澎湖家扶中心，另外40萬元則分為2部分處理，一部分資金提供湖西國中小學獎助學金，另一部分則濟助急難家庭，全縣都可適用，讓媽祖慈愛之心廣澤澎湖民眾。

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