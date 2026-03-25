台東廚餘回收與垃圾「殊途同歸」 最後全進焚化爐燒掉

台東民眾將廚餘分類，清潔隊還有專門人力收廚餘，但最終跟垃圾一樣進焚化爐。（記者黃明堂攝）

長期以來，環保單位積極宣導垃圾分類，要求家戶在丟棄垃圾時必須將廚餘獨立分出並投放到清運車的廚餘桶中，許多家庭主婦與餐飲業者皆養成了良好的分類習慣。不過，這些由民眾悉心分類出來的廚餘，目前是送往焚化廠與一般垃圾焚化處理，而且還因水份高，造成焚化廠排放一氧化碳濃度過高而排放黑煙，令民眾不可思議。

近日焚化廠排放黑煙，排放的一氧化碳數值嚴重超標，甚至一度接近標準值的兩倍之多。環保局長黃權煒解釋是因垃圾過濕，張國洲追問後，黃說出是因燒廚餘。黑煙與數值超標主要是因為垃圾車傾倒的廢棄物中濕氣過重，導致燃燒不完全所致。

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環保局說明，自從非洲豬瘟發生後，中央便開始推動禁止廚餘養豬的政策，台東縣目前也已全面嚴禁使用廚餘餵豬，以保護台東乾淨的畜牧環境。雖然前端依然維持垃圾分類的政令，要求民眾持續落實資源回收與廚餘分離，但後端的去化管道在禁豬令下受到限制，導致焚化成為現階段主要的處置手段。

對此，多位議員認為民眾辛苦配合政策分類，若最後結果與一般垃圾無異，恐會打擊縣民對環境保護的熱情，許多家庭主婦對於「分類後卻進焚化爐」感到困惑與煩惱。環保局則說，民眾廚餘分類的習慣是經過多年養成，目前仍會維持要求民眾分類，以維持多年來建立的資源循環習慣。

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