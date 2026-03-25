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    首頁 > 生活

    海委會攜手16位插畫家推出海洋主題免費LINE貼圖

    2026/03/25 14:27 記者洪臣宏／高雄報導
    海委會邀集十六位插畫家一同創作，推出海洋主題LINE貼圖。（海委會提供）

    海委會邀集十六位插畫家一同創作，推出海洋主題LINE貼圖。（海委會提供）

    海洋委員會推動海洋文化生活化，集結16位插畫家推出「讓我們LINE在海洋」主題LINE貼圖，首波「海洋兒童節」貼圖即日起至4月23日免費限時下載，並於3月28日在台北市西門紅樓北廣場前舉辦貼圖發布會暨粉絲見面會，邀請全民以輕鬆貼圖融入海洋文化。

    這次集結的16位人氣插畫家，包括囂搞、啾啾妹by LIIN、狗與鹿、wei wei boy、晴天P莉、昀子、i-yaya（哎鴨鴨）、33original、檸檬酸姐姐、Congratulafins、寶寶不說、陳又凌、布籽生物、吉文考古、三角貓工作室及ㄈㄈ CetaCea。

    首波上架的「海洋兒童節」貼圖，除生活最常用的情境用語外，更加入海委會特色幽默的「今天開始海巡了嗎？」、「認真海巡中」、「這波表現超讚」，各種情緒都能輕鬆表達。民眾可透過連結（https://line.me/S/sticker/37029），或開啟LINE應用程式，於貼圖小舖搜尋「海洋」、「海委會」、「兒童節」等關鍵字，並加入海洋委員會官方帳號為好友，即可下載使用。

    海委會將於3月28日下午2時30分，在西門紅樓北廣場前舉辦「海洋主題LINE貼圖發布會暨粉絲見面會」。活動當日將邀請多位插畫家出席與粉絲互動，人氣角色「啾啾妹」、「可愛大王」人偶也將現身，並有限量活動紀念品，邀請民眾一起感受海洋文化的創意

    首波上架「海洋兒童節」十六幅貼圖，包括多名人氣插畫家作品。（海委會提供）

    首波上架「海洋兒童節」十六幅貼圖，包括多名人氣插畫家作品。（海委會提供）

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