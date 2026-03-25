捷運棕線總算要動工 整頓萬壽路周邊的先期工程下個月動工

桃園捷運棕線以萬壽路為主要路廊，前段靠近桃園火車站部分相當狹窄，市府捷運工程局辦理先期工程，將先就道路兩側整理修建。（記者謝武雄攝）

為降低桃園捷運棕線施工期間對市民生活影響，市府捷運工程局啟動先期工程，歷經7次流標並調高預算後總算決標，預計4月分就可動工，鑒於捷運綠線延伸中壢段機電標5次流標的教訓，棕線機電標工程參考台中捷運價格，總金額高達251億元，希望能夠一次到位。

市府捷工局長劉慶豐表示，捷運棕線行經龜山區萬壽路連接新北市新莊區迴龍，由於萬壽路車流繁忙，未來車站地區開挖期間勢必造成民眾沒有路肩行走，市府為此規劃先期工程預先進行騎樓打通、路樹移植及阻礙通行設施拆除等工作，先期工程原經費3432萬元，經過5次流標後，在第6次招標調高為3851萬元，結果順利決標，約調高12%。

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劉說，捷運棕線機電標工程已於3月12日上網招標，預計4月8日開標，若順利決標，大約還要經過數個月工程設計，車站工程在明年下半年度才會開挖道路，因此目前棕線先期工程並不會造成棕線整體通車時程延後，只是他擔心大環境不好影響，包含美伊戰爭、油價及銅價飆漲，都會影響廠商投標意願。

桃園市議會昨天議程為捷運工程局工作報告，議員陳雅倫、孫韻璇、李宗豪都有質詢關注捷運棕線先期工程及機電標進度，也提到水務局正在萬壽路辦理下水道工程，民眾已經抱怨連連，未來捷運施工更是血上加霜，也請捷工局要做好事先規劃，並提出可行因應措施。

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