2025全球空污排行出爐 台灣第74、進步20名

環境部統計，台灣細懸浮微粒（PM2.5）濃度趨勢，呈現逐年下滑趨勢，代表空品質逐步改善。（環境部提供）

由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》昨（24日）出爐，我國環境部今日指出，該報告為「污染程度排行」，名次越後代表污染越低、空氣品質越佳，台灣2025年空污嚴重程度名列全球第74名，較前1年的54名相比降低20名。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，該分排名將空氣污染越嚴重的放到越前面，名次後面者代表空污越低，台灣2025年名列全球74名，較前1年的54名相比，降低20名，代表我國空品持續進步。

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另，大氣司也根據該排名，重新排序空氣污染物PM2.5的濃度排名，從低到高，台灣PM2.5濃度排名在2025年為71名（143國），較2024年的85名（138國）進步14名，2025年濃度13.3 微克每立方公尺（μg/m³），比2024年的17.4μg/m³，改善了4μg/m³。

黃偉鳴說，環境部也在15日公布去年空氣品質監測年報，我國PM2.5平均濃度為12.8μg/m³；針對國際報告與我國官方數據差異，黃偉鳴指出，IQAir統計來源包含官方監測站（含自動站及手動站）及低成本感測器，感測器易受環境條件與設備品質影響，與標準化監測數據存在落差，我國則與國際一致用手動採樣標準方法，經調理、分析及嚴謹品保品管程序，確保數據準確性，作為空品達標與政策評估的主要依據。

黃偉鳴表示，為持續提昇台灣空品，環境部續推空氣污染防制第2期方案（2024到2027年），透過精準治理結合淨零轉型，推動減污減碳共利策略。依據國內長期監測數據，全國PM2.5年平均濃度已由2019年16.2μg/m³降至2025年12.8 μg/m³，改善率達21％；中南部地區由19.6μg/m³降至14.8 μg/m³，改善率達24.4％。

黃偉鳴也提醒，清明節將至，露天燃燒及野火易致PM2.5短期上升，呼籲民眾響應「新紙錢三燒」，鼓勵以「以功（米）代金」減少焚燒，配合集中收運至具防制設備之焚化設施處理，以減少污染並降低火災風險。

環境部統計去年各縣市PM2.5濃度數據。（環境部提供）

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