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    首頁 > 生活

    終結多頭馬車 雲林設「道安及交工科」整合平台

    2026/03/25 14:14 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣交通工務局道安及交工科揭牌，辦公處在原斗南分局新崙派出所。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局道安及交工科揭牌，辦公處在原斗南分局新崙派出所。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局「道安及交工科」今（25）日揭牌，辦公處所在原斗南警分局新崙派出所。雲林縣長張麗善指出，道安及交工科成立象徵雲林在交通治理上邁入新里程，透過專業分工與資源整合建置管理平台，打造更安全、友善的道路環境。

    張麗善表示，交通治理需跨局處合作，過去針對標線、標誌及號誌的規劃，受限於繁瑣的行政程序與跨單位公文往返，道安及交工科成立的核心目的就是建立一個整合平台，統籌規劃及整合警察局、監理站等相關單位，直接現勘與研擬。

    交工局長汪令堯指出，道安及交工科主要業務有，設施統籌規劃、交通維持計畫審查、事故熱點改善及跨域整合平台，道安及交工科將優先針對重要交通結點、醫療院所及學校周邊全面性體檢，增設行穿線、行人號誌調控及車道重新檢討分配等硬體設施分級，未來還會結合數位科技加強宣導。

    汪令堯表示，道安及交工科編制有13人，交工局現有辦公室空間不足，感謝警察局支持借用新崙派出所廳舍，位處全縣中心點，且有2輛工程搶險車、2名技工待命，還有號誌故障可以隨時出動。

    張麗善強調，道安及交工科的成立只是起點，未來，縣府將積極推動「智慧交通」、「路口安全」及「無障礙通行環境」等多項計畫，並導入科學化管理模式，以更即時、精準的方式解決道路安全痛點。

    雲林縣交通工務局道安及交工科揭牌，主要目的是建置整合平台，打造更安全、友善的道路環境。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局道安及交工科揭牌，主要目的是建置整合平台，打造更安全、友善的道路環境。（記者黃淑莉攝）

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