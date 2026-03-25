新北淡水古蹟博物館首開滬尾礮臺戶外策展 4/1起空間開放申請

淡水古蹟博物館即日起開放古蹟戶外空間策展，首波試辦點為國定古蹟「滬尾礮臺」。（記者羅國嘉攝）

新北市立淡水古蹟博物館即日起開放國定古蹟「滬尾礮臺」戶外空間策展，首波試辦，邀請國內外團體、學校及個人工作者申請。館長蔡美治表示，此舉打破傳統室內展示形式，拓展多元藝文場域，並促進文化資產與當代藝術融合，實踐「無邊界博物館」理念。申請收件日期自4月1日至30日止，詳情可至淡水古蹟博物館官方網站查詢。

館長蔡美治指出，淡水古蹟博物館長期致力推動藝文發展，定期提供駐村創作空間及開放申請展覽，廣受好評。今年開放申請的場地包括滬尾礮臺、淡水崎仔頂施家古厝及淡水木下靜涯舊居，此次特別加開礮臺戶外空間進行策展，打破以室內展示為主的形式，拓展多元藝文場域，擴大跨界合作可能性。

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蔡館長表示，淡水古蹟博物館具備穩定參觀人潮，不僅提升展覽能見度，也有助策展單位及藝術家曝光，促進文化資產與當代藝術融合，實踐「無邊界博物館」理念，開創文化與藝術共榮的多元價值。

目前滬尾礮臺正展出「被風帶走的土地－游雅茜個展」，展出30組作品，主要以油畫、水墨及多元媒材呈現肌理與質地，充滿印象派的「淡水感性」，另展出7張淡水10年變化圖及詩詞本，表達藝術家對土地的關懷。

游雅茜目前任教於新北市淡水區新市國民小學，自小展現藝術天賦，曾就讀新莊高中美術班、台北市立教育大學美勞教育系及國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所。她曾在台北捷運淡水站、鶯歌老街及西門町擔任街頭藝人，靠畫人像維生，她笑稱那是最接近藝術家的生活。移居淡水逾十年後，她持續創作累積作品，兼顧教職與藝術發展。

滬尾礮臺現正展出「被風帶走的土地－游雅茜個展」，作品充滿著印象派的「淡水感性」。（記者羅國嘉攝）

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