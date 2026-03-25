湖口樂活運動館斥資4.5億動土 李洋、楊文科共持金鏟

運動部長李洋（右2）今天到湖口，替湖口樂活運動館動土。（記者黃美珠攝）

斥資4.5億的新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今天在湖口鄉王爺壟運動公園動土，2屆奧運金牌國手、運動部長李洋親自跟縣長楊文科、鄉長吳淑君一起共持金鏟替這個工程宣布開工。李洋說，運動部補助這個工程1億元，後續還會繼續協助充實軟硬體需求，期待工程如期如質完工。

李洋還鼓勵所有鄉親，以後樂活運動館完工啟用後，大家可以多多運用，讓全民的運動參與度更高，讓台灣健康繼續維持下去，變成更規律的運動習慣。

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縣長楊文科說，湖口鄉近年人口持續成長，生活圈與公共建設發展快速，但地方既有運動設施多以戶外場域為主，缺乏可供全年齡、全天候使用的綜合型室內運動場館。為回應地方需求，縣府與湖口鄉公所於2024年起共同爭取運動部「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，並於同年獲核定補助1億元，另由縣府補助2億5723萬3000元，湖口鄉公所再自籌1億，總工程經費達4億5723萬餘元興建「湖口鄉樂活運動館」，以提供適宜民眾運動的休閒場域，健全地方運動體育建設。

這個運動館基地就在王爺壟運動公園周邊，鄰近湖口火車站。未來將興建地下1層、地上3層的綜合運動場館，總樓地板面積約5887平方公尺，預計於2027年底完工。規劃有健身房、桌球室、韻律教室及羽球場等多元運動空間，完工後除可望補充湖口的室內運動空間，也將作為社區運動推廣的重要據點。

新竹縣湖口鄉樂活運動館今天動土開工，運動部長李洋親自參與。（記者黃美珠攝）

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