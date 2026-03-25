宗教無國界！北港媽祖分靈全球再添一站 日本小豆島將迎聖母

日本小豆島西光寺副住職南野明陽（右2）拜會朝天宮，預計5月14日迎請媽祖分靈。（記者李文德攝）

雲林北港朝天宮是道、佛合一的宮廟，分靈至無數國家。位在日本香川縣小豆島的「西光寺」，其住職瀨尾光昌曾於日本「橫濱媽祖廟」參拜，感應聖母慈悲靈驗，因此祈願迎請朝天宮媽祖至小豆島坐鎮。朝天宮表示，西光寺副住職南野明陽拜會朝天宮，預計5月14日迎請媽祖分靈，廟方將全力協助。

南野明陽表示，他出身於新北永和，10歲隨家人定居日本，後續在「高野山真言宗」學習，從小對媽祖信仰就有著深厚的血緣與文化認同，而西光寺是「小豆島八十八箇所靈場」的重要聖地，近年來「四國遍路巡禮」在台灣信眾間極受歡迎，許多台灣人到小豆島參拜西光寺時，都會分享來自台灣的「香火」與「平安符」，因此盼西光寺與台灣媽祖信仰建立深厚法緣。

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南野明陽指出，日本奉祀北港媽祖機構，多以民間社團商會登記於日本政府，而西光寺是日本合法登記的「宗教法人」，制度完備且管理嚴謹，如今已擇定5月14日將組團來台，在北港朝天宮進行請靈儀式，分靈聖母金身後定將永續供奉。盼將來發揮其跨文化背景，向日本各寺院與信眾詳細介紹媽祖信仰的精神內涵。

朝天宮副董事長蘇健榮表示，北港媽祖已分靈至日本、澳洲、美國、新加坡、馬來西亞、辛巴威、不丹等多國家，帶給國際和平與希望，也凸顯宗教沒有國界之分、媽祖宗教文化信仰分別，此次西光寺迎請朝天宮聖母金身到小豆島坐鎮，會全力提供協助，讓媽祖守護海上平安與兩地信眾。

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