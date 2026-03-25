「耕者有其田」回來了！ 溪州47公頃國有地放領 農民翻身當地主

停辦多年的公地放領制度重啟，彰化縣議員李俊諭（右1）與農民站在濁水溪堤防，一起會勘溪州47公頃國有耕地的農作物。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪州鄉國有耕地放領案取得歷史性突破。內政部近日審議通過，將釋出溪州鄉共240筆、約47公頃的國有平地耕地辦理放領。這項政策不僅象徵停辦多年的公地放領制度重新啟動，也讓長年在濁水溪畔辛勤耕作的農民，有機會繳清地價後取得土地所有權，正式從「佃農」翻身為「地主」。

此案關鍵源於總統賴清德去年11月親赴溪州鄉會勘，當面聽取基層農民心聲後拍板推動。賴清德當時指出，公地放領是基層農友長年的期盼，過去因921地震及國土保安等考量一度停辦；如今政府在「依法行政、信賴保護、國土保育」三大原則下重啟政策，就是要讓長年實際耕作的農民，有機會擁有自己守護的土地。

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「這片土地是我們用命換來的！」77歲鄭姓老農站在果園前，語氣激動。他回憶，從小跟著父親在滿布石塊的荒地徒手開墾，一鏟一石清理，再一車一車運土填平；當年濁水溪尚未築堤，大雨一來，耕地常被沖成「石仔地」，加上附近還有國軍經常進行砲彈演習，子彈不長眼，也會掉落田地爆炸。儘管如此，他們仍不放棄，利用溪畔肥沃的「黑泥」改良土壤，才將原本只能種地瓜的貧瘠地，轉為今日盛產芭樂、酪梨的高經濟作物果園。

溪州鄉榮光村村長鄭章廷表示，濁水溪北岸這片約47公頃農地，是全國最大的國有耕地聚落，雖然政府自2008年起因國土復育等因素宣布全面停辦公辦放領，但多年來農民仍持續耕作，守護這片農地，如今「還地於民」，總算等到公平正義的時刻。

縣議員李俊諭指出，為了配合政策重啟，內政部與財政部國產署已完成租約清查與國土保育審核，並罕見動用無人機航拍加速調查，確保篩選流程精準。此案通過後，為溪州鄉的農業永續發展奠定了基石，後續將由彰化縣政府公告受理申請，並舉辦說明會協助農民辦理。

溪州國有耕地以前是只能種地瓜的貧瘠地，先民利用濁水溪肥沃的「黑泥」改良土壤，轉為今日盛產芭樂、酪梨的高經濟作物果園。（記者陳冠備攝）

溪州農民表示，耕作這片田地時，有時遇到濁水溪氾濫，有時還會遇到國軍演習時的砲彈掉落，生存不易，「這片土地是我們用命換來的！」。（記者陳冠備攝）

濁水溪北岸這片約47公頃農地，是全國最大的國有耕地聚落。（記者陳冠備攝）

溪州國有耕地種植農作物五花八門，奠定溪州農業永續經營的基石。（記者陳冠備攝）

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