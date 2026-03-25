高麗菜外銷夯！ 已賣7國840公噸 拚月底破千公噸大關

農糧署今年與7家產地團體合作，現已外銷七國共840公噸甘藍，將力拚月底突破千公噸大關。（記者李文德攝）

全台甘藍（高麗菜）種植面積約8100公頃，由於今年冬季氣溫穩定，國產平地甘藍品質提升，為讓國外市場品嚐台灣甘藍鮮甜，農糧署中區分署今（25）日在雲林縣麥寮果菜生產合作社舉辦外銷成果記者會。分署長陳尚仁指出，今年已外銷7國達840公噸，盼月底外銷突破1000大關。

外銷成果記者會由陳尚仁主持，中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍、雲林縣麥寮果菜生產合作社理事主席郭進展等人出席，一同將2櫃共36公噸的國產甘藍封櫃，準備送往日本。

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陳尚仁指出，為提升國產蔬菜競爭力，今年與崙東、萬生、下湳、加州、新湖、麥寮、國聯社等7家產地團體合作外銷國外市場，今年3月中旬為止，我國已外銷840公噸甘藍，分別至馬來西亞、南韓、阿拉伯、新加坡、日本、美國及加拿大，隨著日韓市場需求逐漸增加，會持續媒合外銷，力拚月底突破一千大關。

陳尚仁表示，每年10月至4月是平地甘藍主要產期，因冬季氣候冷涼穩定，加上田間病蟲害少所以品質提升，上週每公斤均價約6.2元，直到24日為止市場拍賣價已到8.8元，可見接近產季尾聲，價格有明顯回穩，以目前現況來看價格對消費端經濟實惠，民眾可多採買支持農友。

陳尚仁指出，針對農友輔導方面，針對國產甘藍加工已達到1600公噸目標，同時正在推動新型冷凍甘藍，目前正與量販通路洽談，預計可達500多公噸，此外更嘗試與農會機關團購，目前已衝破2500公噸，對盛產時也會做好分流降低市場衝擊。此外如今氣溫漸升高，種植甘藍可能有「葉燒」疾病，不太適合平地種植，呼籲農友應往高山地種植，冬季來臨時也應留意種苗預警燈號，分批種植。

郭進展指出，此為合作外銷的第二年，主要外銷至日本，而日方注意到台灣非常注重蔬菜安全及品質，給予極高的信賴，因此今年延續好評，到目前為止已經出貨10個貨櫃，對於農友來說是創造收益的最好機會。

農糧署與中華民國果菜合作社聯合社、雲林縣麥寮果菜生產合作社一同將2櫃共36公噸的國產甘藍封櫃送往日本。（記者李文德攝）

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