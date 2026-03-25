慶祝台南運河百年 媽祖、延平郡王水陸會師成焦點

今年台南運河迎接百週年開航紀念。（記者洪瑞琴攝）

台南運河通航滿100年，市長黃偉哲今（25）日率市府團隊宣布從4月起推出一系列慶祝活動，結合燈光、音樂、市集和民俗慶典，要讓整條運河一路熱鬧到秋天，最吸睛亮點之一，就是媽祖與延平郡王難得同場「水陸會師」，一起巡遊運河，重現百年前的盛況。

活動以水岸光影、文化展演和觀光體驗為主軸，4月1日先點亮運河燈光，為百年慶揭開序幕，接著週末登場的「運河咖啡市集」，集結上百攤品牌，讓民眾邊逛邊享受河畔的悠閒氛圍。

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4月18日至26日，承天橋到安億橋之間將設置長達100公尺的水上燈光展演，每晚定時演出，透過音樂與光影說故事，把運河變成一條會發光的歷史長廊。5月16日台南文化中心也將舉辦交響樂團音樂會，首度演出「運河100交響詩」，用音樂帶大家回顧運河百年變化。

除了看表演，也有不少互動活動，包括「運河有影」展覽、系列講座，以及結合解謎的「五港尋跡」集章活動，讓民眾更了解運河與五條港的歷史。

4月11日由大天后宮主辦的媽祖運河百年慶，將由鎮南媽與延平郡王等神尊搭船巡河，祈求平安，也重現當年的熱鬧場面，台南國際龍舟錦標賽也會結合火舞和市集，增添年輕活力。

4到7月有「美食船班」，5月初還有戶外音樂祭，讓音樂陪著河水流動。10月10日邀請百對新人一起遊河，象徵新的開始，年底也將啟用新的遊河碼頭，持續提升運河觀光。

台南市府今日宣布台南運河百週年紀念系列活動。（記者洪瑞琴攝）

台南運河光影藝術。（台南市府提供）

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