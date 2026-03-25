政大推校學士培育跨域人才 建置「XYZ導師制」全方位引導

政大X實驗學院規劃「XYZ導師制」來結合校內教師與產業資源，協助學生進行自我探索與學習規劃。（政大提供）

面對人工智慧與產業快速變動，跨領域能力成為高等教育的重要培育方向。政治大學的X實驗學院推動「校學士制度」，鼓勵學生自主規劃跨領域學習路徑，還搭配「XYZ導師制」結合校內教師與產業資源引導學生，校方表示，盼透過自主規劃與制度支持，培育能開創自己獨特價值，回應未來社會挑戰的人才。

根據政大統計，「校學士制度」推動第一年，共收到43件申請，經審查後27名學生獲得修讀資格，其中26位成為第一屆政大校學士修讀生。而為支持學生，也建立「XYZ導師制」，其中X導師（人生導師）協助學生進行自我探索與學習規劃；Y導師（學術導師）協助整合課程與研究方向；Z導師（專業業師）提供產業與實務建議，協助學生將學習成果連結專題、實作與職涯發展。

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政大X實驗學院院長李維倫指出，申請者來自不同學院背景，顯示學生對自主規劃學習與跨域能力培養有高度需求，同時經由制度性支持，學生有能力超越傳統學科的藩籬，依個人學習計畫，整合不同領域課程，發展屬於自己的專業方向和獨特價值。此外，也導入人工智慧工具作為輔助，協助學生在撰寫學習計畫、理解申請規範與規劃修課路徑時提高效率，降低跨入校學士修業的門檻。

談到「XYZ導師制」的規劃，李維倫表示，跨域學習不只是拼湊課程組合，更需要教師引導與制度支持，協助學生在探索過程中建立清晰方向。未來將持續透過導師制度與跨域學習機制，培養具多元能力的人才。

此外，政大校學士辦公室同時推動「自主實踐群學計畫」，鼓勵校學士學生邀集校內外同學，針對感興趣的學習主題，轉化為具體實踐。例如校學士修業生蔡宜家與呂奇諺便透過學習「街舞」，嘗試跨出舒適圈、培養新的身體表達能力；也有學生發起舞台劇賞析、台灣國際法地位討論等主題，形成跨領域共學社群。

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