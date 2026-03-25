南投夜間飄塑味 2男偷燒廢棄物全都露

2男子於南投市偷燒廢物，當場被查獲。（環保局提供）

南投市區近日每逢夜間即飄散刺鼻塑膠味，南投縣環保局派員追查並裝設監視器，當場錄下劉姓及林姓男子在嶺興路低窪農地偷燒廢棉布，依違反廢棄物清理法移送南投分局偵辦。

南投縣環保局日前接獲多起民眾反映，南投市區夜間出現疑似燃燒塑膠刺鼻異味，該局立即依異味出現時段與範圍研判可能來源，於周邊區域加強巡查污染源位罝。

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3月23日晚間，再次接獲民眾陳情反映有「燒塑膠異味」後，稽查人員立即前往文化路、文化南路及周邊沿線巡查，並同步擴大至南投市區外圍山區追查。

稽查人員巡視至嶺興路山區時，遠眺一處低窪農地內疑似有火光，隨即趕赴現場，查見燃燒廢棉布跡象，惟現場未見行為人。經研判該處疑有多日反覆燃燒情形，可能持續違規。

為避免打草驚蛇，環保局於該地入口處及高處架設監視設備，進行即時監控，於24日下午偵測到現場出現濃煙，稽查人員立即趕赴查處，當場查獲劉姓及林姓2名男子於農地內非法燃燒大量廢棉布，造成濃煙與惡臭。

環保局局長李易書提醒民眾，任意露天燃燒廢棄物不僅危害空氣品質、影響民眾健康，也可能引發火災風險，請民眾切勿心存僥倖。若查獲露天燃燒行為屬實，將依空氣污染防制法裁處10萬元以下罰鍰；涉及燃燒事業廢棄物，且情節重大，將依廢棄物清理法第46條規定移送警方偵辦，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，併科高達1500萬罰金。

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