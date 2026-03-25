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    首頁 > 生活

    兒童節禮物份數銳減 大埔里4鄉鎮學童年減600人

    2026/03/25 13:21 記者陳鳳麗／南投報導
    給大埔里地區4鄉鎮的兒童節禮物已裝箱，準備發送出去。（埔里鎮公所提供）

    給大埔里地區4鄉鎮的兒童節禮物已裝箱，準備發送出去。（埔里鎮公所提供）

    今年第17年贈送兒童節禮物，Feeling18巧克力工房今年贈送「巧克力叔叔的冠軍培訓班」餅乾，共給埔里、國姓、魚池、仁愛4鄉鎮學童9125份，比去年減少了600份，顯示4鄉鎮學童年減600人，埔里鎮長廖志城鼓勵年輕夫妻生小孩，鎮公所發1至5歲生日禮金1年2萬元。

    Feeling18巧克力工房每年送給小朋友兒童節禮物，前年擴大到埔里、國姓、魚池、仁愛4鄉鎮，去年也一樣給4鄉鎮幼兒園、國小學童禮物，並在今天於園區舉辦「巧克力叔叔的冠軍培訓班」公益記者會，埔里鎮長廖志城、國姓爺鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆都到場致謝。

    今年巧克力工房贈送「巧克力叔叔的冠軍培訓班」餅乾，客製化禮盒以童趣明亮的插畫，呈現世界麵包大賽冠軍的樣子，現場邀請去年代表台灣遠赴義大利勇奪世界盃聖誕麵包大賽冠軍的Feeling18主廚蔡約群，與到場的小朋友分享他站上世界舞台的心路歷程。他強調，無論是做麵包還是追求其他興趣，每一步都充滿了學習的意義，這才是真正的冠軍精神。

    由於出生率低，今年送給4鄉鎮學童的兒童節禮物，比去年減少了600份，埔里鎮長廖志城，鼓勵埔里鎮民生小孩，鎮公所除有2萬元生育獎勵金，今年起設籍埔里滿1年的1至5歲兒童，每年生日也有生日禮金2萬元，總計從出生至滿5歲可領到12萬元。

    巧克力工房的茆師傅（站者前排右5）贈送兒童節禮物，埔里鎮長廖志城（站者前排右6）、魚池鄉長劉啟帆（站者左5）、國姓鄉長邱美玲城（站者前排右4）都到場致謝。（埔里鎮公所提供）

    巧克力工房的茆師傅（站者前排右5）贈送兒童節禮物，埔里鎮長廖志城（站者前排右6）、魚池鄉長劉啟帆（站者左5）、國姓鄉長邱美玲城（站者前排右4）都到場致謝。（埔里鎮公所提供）

    Feeling18巧克力工房第17年贈送的兒童節禮物，主題是「巧克力叔叔冠軍培訓班」，包裝盒十分可愛。（埔里鎮公所提供）

    Feeling18巧克力工房第17年贈送的兒童節禮物，主題是「巧克力叔叔冠軍培訓班」，包裝盒十分可愛。（埔里鎮公所提供）

    去年世界盃麵包冠軍蔡約群到場分享參賽心路歷程。（埔里鎮公所提供）

    去年世界盃麵包冠軍蔡約群到場分享參賽心路歷程。（埔里鎮公所提供）

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