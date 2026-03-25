台灣高麗菜外銷達840噸 馬來西亞、韓國成最大市場

台灣高麗菜持續外銷。（圖由農糧署提供）

從去年秋冬迄今天氣穩定，國內高麗菜盛產，農業部農糧署協助高麗菜出口，自去年12月迄3月23日為止，高麗菜外銷量已達840公噸，主要銷往馬來西亞、韓國、阿拉伯、新加坡等市場，隨日韓需求旺季將屆，將持續加強外銷力道。

台灣高麗菜甜美又清脆，不論燉煮或清炒都是極致美味，農糧署表示，今年以來氣候穩定，加上田間病蟲害少，國內高麗菜的品質與產量都有提升，自去年12月起就開始接獲新加坡、日本、美國、加拿大等市場的訂單。

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農糧署表示，今年高麗菜外銷市場更和過去以日本市場為主大為不同，目前台灣高麗菜外銷市場已分散，銷往馬來西亞、韓國、阿拉伯、新加坡等地高麗菜都佔整體高麗菜外銷市場逾18%，隨3月後日韓市場需求旺季到來，也會持續和當地貿易商與通路合作。

農糧署指出，為提升國產蔬菜國際競爭力，近年持續輔導農民團體強化採後處理技術、自動化設備及建置相關冷鏈場域，今年包括麥寮果菜生產合作社在內共有7家產地團體，透過相關設備建置與採後貯運技術提升，降低運輸耗損與作業成本，強化外銷品質，讓台灣高麗菜在國際市場更具競爭優勢。

台灣高麗菜鮮甜又美味。（圖由農糧署提供）

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