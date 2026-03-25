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    封街讓兒童狂歡！4/3、4/4包圍屏東縣府暢玩 預估吸5萬人次

    2026/03/25 12:44 記者羅欣貞／屏東報導
    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣府歡迎親子踴躍參加。（記者羅欣貞攝）

    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣府歡迎親子踴躍參加。（記者羅欣貞攝）

    打造超狂兒童節，屏東縣政府去（2025）年首辦「包圍縣府 孩子作主」活動，嚴肅的縣府變成孩子們可以自由探索、盡情遊玩的場域，吸引超過2萬人參與，今年第二屆盛會擴大為兩天，將於4月3、4日登場，屏東縣長周春米今（25）日公布活動亮點，縣府前的屏市自由路將單向封街讓小朋友們彩繪公車、把馬路當畫布盡情塗鴉。縣府預估今年參與熱度上看5萬人次。

    屏東縣政府表示，「包圍縣府 孩子作主」去年首辦即獲得許多家庭肯定，24個局處共同參與，縣府化身遊戲場，今年整體規模與內容再提升，從一天增為兩天，讓孩子有更充足的時間參與。

    屏東縣長周春米表示，兒童節是屬於孩子的重要節日，縣府希望持續把最好的活動內容留給孩子，因此第二屆「包圍縣府」在去年的基礎上再擴大辦理，不只增加天數，也透過封街方式把更多空間還給孩子，讓整個縣府周邊成為更安全、寬敞、也更具節慶感的兒童活動現場。

    縣府說明，今年活動時間為4月3日上午10時至下午5時、4月4日上午10時至下午4時，配合活動規劃，自由路將於4月3日上午8時至晚間7時、4月4日上午8時至晚間6時辦理封街，夜間恢復通車。透過場域擴大與動線整合，讓孩子能夠更自在地在縣府園區中遊玩，也讓家長有更舒適的參與空間。

    今年內容更加豐富多元，集結各局處規劃創意遊戲與互動體驗，包含真實公車塗鴉、紙箱冒險島、交通安全體驗、防災迷宮、擴增實境沙箱、模擬射擊、火箭對對碰、食育探索、環境教育、積木築廉城、數字冒險等30項遊戲，讓孩子從遊戲中認識生活、學習公共知識，也讓縣府各項政策轉化為更容易理解、也更貼近兒童的互動內容。

    今年也特別規劃「一日小小縣長體驗」，透過政見海選、培力工作坊、舞台發表及現場提案體驗等設計，讓孩子不只是參與活動，也有機會透過表達與提案，說出自己對城市與未來的想像。

    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣長周春米邀請小朋友一起來玩。（記者羅欣貞攝）

    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣長周春米邀請小朋友一起來玩。（記者羅欣貞攝）

    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣長周春米25日帶領小朋友們宣布今年活動亮點。（記者羅欣貞攝）

    第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場，屏東縣長周春米25日帶領小朋友們宣布今年活動亮點。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米宣布第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米宣布第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3、4日登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米宣布第二屆包圍縣府活動，小朋友們開心表示要來玩。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米宣布第二屆包圍縣府活動，小朋友們開心表示要來玩。（記者羅欣貞攝）

    今年活動規模與內容都再提升，從一天增加為兩天，讓整體活動體驗更加完整。（記者羅欣貞攝）

    今年活動規模與內容都再提升，從一天增加為兩天，讓整體活動體驗更加完整。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣府各局處規劃了30項創意遊戲與互動體驗，陪小朋友們度過快樂兒童節。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣府各局處規劃了30項創意遊戲與互動體驗，陪小朋友們度過快樂兒童節。（記者羅欣貞攝）

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