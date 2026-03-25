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    首頁 > 生活

    擺脫「爛尾」 苗栗苑裡國小光電球場剪綵啟用

    2026/03/25 12:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    解決「爛尾」問題，苗栗苑裡國小光電球場今剪綵啟用。（校方提供）

    解決「爛尾」問題，苗栗苑裡國小光電球場今剪綵啟用。（校方提供）

    苗栗縣議員葉忠倫曾於縣議會總質詢時，踢爆苗栗縣共有11所學校與民間廠商簽約，興建光電球場，發生工程進度延宕，其中之一的苑裡鎮苑裡國小經重新招標，擺脫原光電球場「爛尾」問題，今天正式完工啟用。

    苑裡國小校方表示，學校以「綠能永續」為核心理念，導入太陽能設施與場地改善工程，展現縣府與學校團隊對公共建設品質與學生權益的重視，也讓學區民眾及家長能有更優質的運動環境。

    至於光電球場功能，苑裡國小指出，光電球場兼具綠能發電與運動休憩功能，如屋頂設計涵蓋原有遊戲場及周邊空地，大幅提升遮蔭與避雨效果；場地規劃多功能運用，可供籃球、排球及躲避球等教學與訓練使用，提升體育教學效能；設置完善照明設備，開放夜間使用，延伸運動時段，服務社區居民，促進全民運動風氣。

    苗縣府教育處長葉芯慧稱讚，苑裡國小排球隊深耕多年，自1996年以來於全國各大盃賽累積110座冠軍；縣府也強調，苑裡國小光電球場不僅響應國家「2050淨零排放」目標，更展現苗栗縣推動轉型的行動力。

    解決「爛尾」問題，苗栗苑裡國小光電球場今剪綵啟用。（校方提供）

    解決「爛尾」問題，苗栗苑裡國小光電球場今剪綵啟用。（校方提供）

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